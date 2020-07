Boca se queja ante Conmebol por la imposibilidad de viajar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La dirigencia de Boca iba a enviar a Conmebol una carta para pedir “definiciones” respecto de la reanudación de la Copa Libertadores y conocer “qué pasa” si, por el cierre de aeropuertos debido a la pandemia de coronavirus, su equipo no puede presentarse en alguno de los partidos que restan jugarse.

La voz fue alzada por el vicepresidente Mario Pergolini, en su programa radial diario en Vorterix, donde blanqueó que pedirán a Conmebol que “aclare” esa situación. “Hay aeropuertos que están cerrados. No sé cómo va a llegar el avión. Con Independiente Medellín nosotros ya jugamos la ida, en cancha de Boca, el último que jugamos. Ahora tenemos que ir allá y no sabemos si van a abrir el aeropuerto. Estoy diciendo algo interno, pero pediremos que nos aclaren qué pasa si no podemos viajar”, aseguró Pergolini.

“Ok, nosotros vamos, con los jugadores a las puteadas, el técnico, lo que quieran. Pero vamos, porque es lo que tenemos que hacer. Ahora, si no podemos llegar, ¿qué? ¿Nos van a sacar los puntos? Estamos por mandar una carta a la Conmebol para que nos digan qué va a pasar. Y tomar una decisión. Si tenemos que viajar a un lado y después vamos en micro, no sé”, agregó el vicepresidente del club, que aclaró que el tema del fútbol en Boca es parte del Consejo encabezado por Juan Román Riquelme, pero reconoció que es una preocupación que excede ese ámbito.

Pergolini citó un ejemplo, aunque inexacto, ya que detalló que el aeropuerto de Caracas, en Venezuela, “está cerrado”, pero Boca ya viajó allí cuando empató 1-1 frente al club homónimo de la capital. “El aeropuerto de Caracas está cerrado. Nosotros nos estuvimos cuidando acá encerrados, sin entrenar y llevamos al equipo a Venezuela, donde no hay informes. Perdón, lo digo con todo respeto y acá sí soy consciente del cargo que ocupo. Es un problema, porque la verdad es que no se sabe”, explicó.

Boca, que obtuvo un triunfo ante Independiente Medellín de Colombia y un empate en el Grupo H, tendrá su reestreno será el jueves 17 a las 21 como visitante de Libertad de Paraguay, con el entrenador Ramón Díaz en el banco de suplentes, y que este martes volvió a jugar por el torneo Apertura. Los dirigidos por Miguel Angel Russo, campeones de la última Superliga, viajarán después a Colombia para chocar ante Independiente Medellín (24/09), y esperará en la Bombonera por los cruces con Libertad (29/9) y Caracas de Venezuela (22/10), en busca de la segunda fase de su principal objetivo deportivo.

Running y fútbol

Pergolini, también, se mostró crítico contra la decisión de AFA y el Gobierno nacional de no autorizar los entrenamientos de los clubes profesionales y sí hacerlo con el running. En ese sentido, remarcó que el xeneize cuenta con un predio en la localidad bonaerense de Ezeiza, con seis canchas a disposición.

“Vos ves correr a toda la gente en la calle y no entiendo por qué no dejan correr a los profesionales, con testeos y todo”, remarcó Pergolini. “Que no vuelvan la Reserva o los Juveniles, pero sí que vuelvan los 32 del plantel más el cuerpo técnico. Boca tiene seis canchas para correr. ¡Seis!”, ironizó.