Está siendo investigado Acusan a David Villa de acoso sexual

El ex jugador del Barcelona, David Villa, está siendo investigado por un presunto acoso sexual hacia una ex trabajadora del New York City y que fue desmentido por el deportista español.

La mujer que lo denunció, que aparece en Twitter bajo el nombre de @ItsmeskylerB, envió un mensaje “Pensé que estaba ante la oportunidad de mi vida cuando obtuve ese trabajo, y lo que obtuve fue que David Villa me tocase cada jodido día y mis jefes pensaban que se trataba de algo gracioso. Las mujeres que cuentan estas historias en alto son mis heroínas. Algún día”

Ante la acusación la respuesta del club neoyorkino no se hizo esperar "Nos tomamos este asunto extremadamente en serio y no toleramos el acoso de ningún tipo en ningún área de nuestra organización. Inmediatamente iniciamos una investigación sobre el asunto".

Por otra parte el jugador quien pasara por el New York City desde el año 2015 al 2018 señaló "Estas acusaciones son completamente falsas y las niego" y remarcó "Hasta ahora no he tenido ninguna comunicación directa sobre este tema, ni de Sklyler B ni del club. No había oído nada del club sobre estas vagas acusaciones ni de nadie más hasta que no fueron publicadas el pasado fin de semana. Por supuesto, cooperaré completamente ya que esta acusación general también apela directamente al club".