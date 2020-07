Se realizó una ceremonia a un año del inicio de los Juegos Olímpicos

El Estadio Nacional de Tokio fue escenario este jueves de una discreta ceremonia a puertas cerradas para celebrar la llamada "cuenta regresiva" a un año del inicio de los Juegos Olímpicos que, debido a la pandemia de coronavirus, fueron reprogramados para el 23 de julio del 2021.

"Tokio celebró con discreción y sobriedad el inicio de la cuenta regresiva para sus Juegos Olímpicos, pospuestos para 2021 pero que debieron realizarse este año, siendo que el coronavirus aún es la principal amenaza incluso luego de la reprogramación", publicó el periódico español Mundo Deportivo.

It’s our differences that give us strength. We are #StrongerTogether.#1YearToGo, @Tokyo2020. pic.twitter.com/UUVC0mk58y