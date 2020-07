https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.07.2020 - Última actualización - 9:50

9:46

Tras los mensajes que recibió del Presidente Viviana Canosa le habló a Alberto Fernández: "Ojalá no me llame nunca más"

La periodista Viviana Canosa volvió a hablar sobre Alberto Fernández este miércoles por la noche en su programa “Nada Personal”. Al respecto, contó algunos detalles del cruce que tuvo y pidió: “Le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más”.

Canosa había contado el martes que el presidente le había mandado mensajes criticando su programa: “Fue un poco fuerte, sentí ataques de pánico, me temblaban las piernas” expresó la periodista. Uno de los mensajes que le había mandando Alberto Fernández decía: “Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra” según relató la conductora.

Este miércoles por la noche, en su programa, Viviana Canosa le habló directamente al mandatario nacional y remarcó: “No abuse de su poder”, en la introducción de su programa, donde expresó: "Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre".

Por otra parte, agregó la periodista: "Sentí que era el Estado contra mí. ¿Por qué? Si lo único que hago es trabajar. Yo no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta. Yo no quiero estar ahí. Este programa se hace con todas las voces todas las noches. Y yo le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más. Que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad, que me la merezco, que me la gané. Que soy una mina de bien, laburadora, decente. Digo lo que pienso. Vivo en libertad, soy libre. No soy ni quiero ser un títere de nadie".

Y concluyó: "Lo lamento mucho, Alberto Fernández, muchísimo. Lo apreciaba, tenía un afecto especial por usted. Y, más allá de nuestras diferencias, le deseo lo mejor. Faltan muchos años todavía para que usted termine su mandato. Y voy a ser una de las primeras en trabajar para que le vaya bien. Pero no se meta con mi libertad ni con la de nadie. Seamos democráticos, republicanos. Seamos decentes".