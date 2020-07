China lanzó con éxito su primera sonda espacial a Marte

China lanzó este jueves con éxito al espacio una sonda que orbitará Marte en febrero del próximo año en la primera misión de este tipo que realiza el país asiático, según informó la televisión estatal china CGTN.

El lanzamiento se produjo a las 12.41 hora local (04.41 GMT) en el cohete transportador "Larga Marcha 5 Y4", desde el centro espacial de Wenchang, en la provincia insular china de Hainan.

CGTN's reporter Wu Lei captured on Thursday the liftoff moment of #China's Long March-5 Y4 carrier rocket, alongside its #Mars probe, from the Wenchang Spacecraft Launch Site. pic.twitter.com/EnZ4SX3EFn