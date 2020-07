https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 23.07.2020

11:40

Protagonista principal de Harry Potter El actor británico Daniel Radcliffe cumple 31 años

Un 23 de julio de 1989 nacía Daniel Jacob Radcliffe, quien a los 11 años le dio vida al personaje de Harry Potter en el cine, con su participación en la primera película, titulada “Harry Potter y la Piedra Filosofal”.





El actor, quien fue el protagonista principal de la saga de 8 películas, lleva ganados 25 premios por su labor actoral.





Por otra parte, durante este 2020 confesó que “ser” Harry Potter le ocasionó problemas con el alcohol, cuando declaró en una entrevista: “No me sentía lo suficientemente cómodo con la persona que era cuando estaba sobria". Y explicó: "No era simplemente un joven bebiendo, era Harry Potter pasándose de alcohol en un bar", al tiempo que comentó que sentía mucha “presión” por haber sido ese personaje y que lo reconozcan siempre por ello.





En cuanto al dinero que ganó como actor, en 2009 el sitio web del periódico The Times publicó que la fortuna de Radcliffe ascendía a los 30 millones de libras, aunque se prevé que su fortuna sea aún mayor, ya que faltaban películas de Harry Potter por hacer y luego participó en varios filmes de la pantalla grande.





Además de la saga basada en los libros de J. K. Rowling, Radcliffe participó en películas como The Woman in Black (La Mujer de Negro), Kill Your Darlings (Amores asesinos), What If (Amigos de más), Now You See Me 2 (Ahora me ves 2), entre otras.