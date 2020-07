https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.07.2020 - Última actualización - 12:23

12:21

Impactantes imágenes de una fuerte tormenta en Nueva York Video: el momento exacto en el que un rayo cae cerca de la Estatua de la Libertad

En la jornada del miércoles, la ciudad de Nueva York fue azotada por una fuerte tormenta y quienes viven allí lograron captar espectaculares imágenes.

El más impactante fue el registrado por un usuario que compartió el video por Twitter. “El mejor video que he capturado”, escribió.

El mismo usuario compartió también otro video donde se ve la tormenta cerca de la isla Ellis, frente a Manhattan. "¿Fue un tornado justo ahora en la Isla Ellis?" escribió. "Acabo de tener esta grabación en el trabajo. Fácilmente vientos de 60 mph. ¡Eso fue una locura!" agregó.

Otro rayo impactó sobre el One Trade Center, el edificio que se construyó en la zona cercana a donde estaban las Torres Gemelas.