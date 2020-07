https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

San Juan: hubo 58 denuncias por estafas telefónicas con el IFE Los malvivientes les piden a los beneficiarios que vayan al banco a hacer una maniobra con la tarjeta de débito. Desde la Policía confirmaron los casos.

La Policía confirmó que ya se registraron 58 denuncias de sanjuaninos estafados con el IFE. El modus operandi arranca con una llamada telefónica. Los malvivientes se hacen pasar por personal del Ministerio de Desarrollo Humano, les piden a los beneficiarios que vayan al banco a realizar una serie de maniobras que terminan con una transferencia a los delincuentes. Las autoridades piden desestimar estos contactos telefónicos.

Cristian Soler es un joven sanjuanino beneficiado con esta ayuda social. El joven le contó a Diario Huarpe cómo lo intentaron estafar mediante un llamado telefónico. “El estafador me preguntó si tenía tarjeta de débito, ante lo que le dije que cobraba una pensión por discapacidad. Claro que era una mentira, pero él terminó cayendo. Así fue que me pidió ir a un cajero automático donde debía poner la tarjeta y seguir una serie de pasos que él me iba a ir dictando”, detalló.

Cabe señalar, que en junio hubo 38 denuncias de sanjuaninos estafados con el IFE informaron desde Defraudaciones y Estafas. En julio ya hay 20 denuncias más. Por lo general los engaños vienen desde Córdoba o Buenos Aires y las víctimas son personas que desconocen cómo es el sistema financiero y temen perder los beneficios sociales.

“Hay gente que realmente necesita esta ayuda y que vengan estos nabos a meterle la mano al bolsillo me da mucha bronca. Según pude averiguar es un hombre cordobés que utiliza un número del interior de Córdoba. Incluso durante la conversación escuchaba el sonido de teclados detrás, como si fuera un call center de tránsfugas”, indicó Soler.

​Desde ANSES le informan a la población que no hay llamados telefónicos para realizar ningún tipo de operación bancaria para cobrar el IFE. Además, piden que ante este tipo de comunicaciones corten inmediatamente porque están frente a una estafa. Una vez realizada la transferencia a otra cuenta, es casi una misión imposible poder recuperar algo del dinero. Ante cualquier duda, piden que ingresen a la página web del organismo o que se comuniquen al 107.