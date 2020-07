https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 23.07.2020 - Última actualización - 16:33

16:27

La espina que no podrá sacarse el “Tata” Martino

"Me quedé con las ganas de dirigir a la Selección en el Mundial de Rusia"

Su gran frustración.Martino estaba haciendo un muy buen trabajo y las expectativas para el Mundial eran grandes pero la tremenda desorganización de AFA lo obligó a renunciar. Crédito: David Fernández



La espina que no podrá sacarse el “Tata” Martino "Me quedé con las ganas de dirigir a la Selección en el Mundial de Rusia" El rosarino Gerardo Martino, actual entrenador del seleccionado mexicano de fútbol, confesó que se quedó “con ganas de dirigir a Argentina en el Mundial de Rusia 2018”, algo que no pudo alcanzar porque renunció dos años antes, en medio de una crisis dirigencial en la AFA.

“Me quedaron las ganas de poder ser el entrenador de Argentina en el Mundial de Rusia, claro que sí”, le confesó Martino al sitio CDF.cl, de Chile. “Es que desde lo futbolístico estoy conforme con lo que pasó en Argentina porque jugamos dos finales de Copa América que perdimos con Chile por penales, por lo que desde lo futbolístico lo que se veía era muy esperanzador”, explicó. El “Tata” fue reemplazado entonces por Edgardo Bauza, quien duró solamente ocho partidos, y después fue Jorge Sampaoli, quien tuvo una pésima Copa del Mundo con Argentina eliminada en octavos de final por el luego campeón mundial, Francia. Después de la salida de Alejandro Sabella siendo subcampeón del mundo en el Mundial de Brasil 2014, Martino se hizo cargo de la Selección Argentina y superó las expectativas: llegó a la final de la Copa América Chile 2015 y a la final de la Copa América Centenario Estados Unidos 2016. Sin embargo, después de la última final donde Lionel Messi había renunciado al seleccionado argentino, pretendió conformar el equipo que representaría al país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, pero la negativa a la que le cedieran jugadores fue la gota que rebalsó el vaso y decidió renunciar. “Me tocó vivir una época difícil desde lo dirigencial y por esa razón no había muchos motivos para seguir perteneciendo a la AFA, que ahora se ordenó mucho”, puntualizó. “Y en cuanto al trabajo que está haciendo Lionel Scaloni, se empezó un recambio de jugadores lógico y por eso veo a la selección argentina con un buen futuro. La generación a reemplazar es de las mejores en la historia del fútbol argentino”, destacó finalmente el “Tata”, de 57 años. Messi, el único Lionel Messi, capitán y goleador de Barcelona, es el único argentino que integra el equipo ideal de la La Liga española que publicó la página oficial de la UEFA. El astro rosarino, goleador del campeonato con 25 tantos, también es el único representante del subcampeón Barcelona en un equipo ideal nutrido de futbolistas del campeón Real Madrid. La formación elegida por el portal de la UEFA en español está integrada por el arquero belga Thibaur Courtois (Real Madrid); luego, en la defensa están Jesús Navas (Sevilla), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Carlos (Sevilla) y Yuri Berchiche (Sevilla); y en el mediocampo fueron elegidos otros dos jugadores del “merengue” como el brasileño Casemiro y el alemán Toni Kroos y lo completa el histórico Santi Cazorla (Villarreal). En el ataque, junto a Messi, quien además aportó 21 asistencias durante la temporada y rompió el récord de Su ex compañero Xavi Hernández, están el francés Karim Benzema (Real Madrid) y Gerard Moreno (Villarreal). El entrenador escogido por UEFA fue el francés Zinedine Zidane, DT del Real Madrid. Elogios para Simeone El ex entrenador Vicente Del Bosque elogió al argentino Diego Simeone por Su trabajo en Atlético de Madrid y consideró “muy difícil” igualar una campaña marcada por el “espíritu competitivo” desde la temporada 2011/2012. “Nada es sorprendente. Lo que está haciendo el ‘Cholo’ en el Atlético es muy difícil de igualar. Tantos años, mantener un espíritu competitivo, jugando bien y ganando, que es de lo que se trata”, señaló el español Del Bosque para el portal 90min. Simeone ganó la Copa del Rey (2013), La Liga (2014), la Supercopa de España (2014), la Liga de Europa (2012 y 2018) y la Supercopa de Europa (2012 y 2018) con el equipo madrileño en el que también fue jugador, se consagró como ídolo, y obtuvo La Liga (1996) y la Copa del Rey (1996). Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

