Jueves 23.07.2020

17:10

Tareck El Aissami anunció su "victoria" El vicepresidente económico de Venezuela se curó pero un gobernador contrajo coronavirus

El influyente vicepresidente económico de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció este jueves su "victoria" sobre el coronavirus, quince días después de haberlo contraído, pero al mismo tiempo se informó sobre el contagio del gobernador del estado de Miranda, el chavista Héctor Rodríguez.





"Luego de un intenso reposo de 72 horas, junto con un riguroso tratamiento, hoy mi recuperación es absoluta y la victoria sobre este terrible virus es irreversible", exclamó el también ministro de Petróleo en su cuenta oficial de Twitter.



El considerado número dos del presidente Nicolás Maduro permaneció en aislamiento domiciliario desde el pasado 10 de julio, cuando dio positivo en un test.





No es el único alto cargo que se ha contagiado. El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, y Luis Parra, el presidente de la Asamblea Nacional elegido por el chavismo y la oposición minoritaria, también se enfermaron de Covid-19.



Y esta tarde se sumó a los contagiados Rodríguez, gobernador de una región que alberga buena parte de la ciudad de Caracas, epicentro del brote.



"Quiero informarles que me encontraba aislado a la espera de resultados de las pruebas pertinentes luego de saber que personas contagiadas estuvieron en contacto conmigo. Se me acaba de informar que el resultado es positivo", escribió el gobernador en Twitter.



Detalló que pasa "a cumplir el protocolo de cuidados para quienes" se han contagiado de coronavirus", si bien aclaró que está "completamente asintomático y bajo supervisión médica".



"He sido extremadamente cuidadoso y a pesar de ello he adquirido la enfermedad, porque el riesgo de contagio es muy alto. Tomen todas las medidas, si alguien falla en el cuidado entonces expone a todos como me pasó a mí", refirió Rodríguez, quien acudió a varias reuniones del comité presidencial encargado de frenar la pandemia y encabezado en varias ocasiones por Maduro.



Caracas se ha convertido en el epicentro de la pandemia, de la que se han contagiado 13.164 personas y fallecido 124.

