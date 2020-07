https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este será el año que todos los fanáticos podrán asistir a la mítica Comic-Con San Diego, que se transmitirá de manera virtual y gratuita. Te traemos algunos detalles de los eventos que podrás disfrutar si como buena parte de los fans estás dispuesto a no perderte ni una hora de la variada programación.

Edición 2020 Comenzó la Comic - Con de San Diego y se puede acceder online y gratis

¿Siempre quisiste asistir a un gran evento de fans? Esta es tu oportunidad: la Comic-Con Home virtual es la respuesta virtual de la Comic-Con anual de San Diego. La organización sin fines de lucro que supervisa SDCC y su evento hermano, WonderCon en Anaheim, California, anunció en junio que la programación (gratuita y online) estaría al alcance de todos los que tengan curiosidad por los múltiples eventos que se llevarán a cabo en el marco de la convención de fans de la cultura pop.

La Comic-Con comenzó el miércoles 22 de julio con una transmisión conjunta que discutió todo lo nuevo relacionado con el mundo de la cultura pop, de cara a la emergencia sanitaria del coronavirus y sus posibles consecuencias.

No obstante, lo verdaderamente interesantes comenzará el jueves 23 de julio. Incluyendo discusiones, foros y presentaciones sobre varias de las series más populares de los últimos meses: His Dark Materials de HBO, The Boys de Amazon Prime Video y Star Trek: Picard en CBS All Access.