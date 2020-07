Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 23.07.2020

20:18

Problemas de señal

JORGE DE SANTO TOMÉ

“Hace unos 15 días, leí en este espacio una queja de una señora de Santo Tomé que hacía referencia a los problemas en las transmisiones del programa de Jorge Lanatta, de los domingos, en el Canal 9 de Paraná, las que se cortan y no se sabe el motivo. El domingo pasado, lo pude comprobar, porque quise ver ese programa y en la mitad del mismo, se congeló la imagen (no se sabe si se desprogramó la imagen del satélite o del cable de Santo Tomé o del canal de Paraná). Otra vez me vi impedido de ver dicho programa. Agradecería a quien corresponda que subsane ese inconveniente”.

Falta disciplina social

MARIO ALFREDO PILO

“Ciertamente, en Argentina no tenemos autodisciplina social; pero ¿por qué se puede o se trata de imponerla militarmente, siendo que cuando se libere la cuarentena se saldrá en tropel a las calles?; ¿por qué no aprovechar a enseñarla?, pero con un plan operativo, no con los ‘no salga’. La disciplina, lo sabe cualquiera, es parte del aprendizaje, individual o social. Nada se consigue, ni en deportes, ni en salud o estudios sin disciplina, palabra que tiene mala prensa en las juventudes de hoy. La disciplina es una cuestión metodológica, así la ciencia le dice al método, que es la disciplina, lo que debe hacer, aprender y lo que debe aprehender. No entenderlo en esta circunstancia significa o que somos imbéciles o bien argentinos ‘que solo pueden metamorfosearse en ignorantes’. El metamensaje es muy simple, pero contrario a todo lo hecho hasta hoy: ¿querés contagiarte y a toda tu familia?, entonces salí sin barbijo y acercate a menos de dos metros de cualquier persona. El Estado ya hizo todo y te advierte: no sé si tendremos camas siquiera para vos”.

Contra la maldad infinita

HERMINIO ÁLVAREZ

“Vería con agrado que integrantes de Derechos Humanos y miembros de distintas religiones leyeran y emitieran opinión sobre la nota de Gustavo Capeletti con volanta: ‘Crueldad y maldad infinita’ en la página 22 del vespertino del día 18 de julio pasado, sobre la barbarie que cometieron siete ‘valientes’ contra una niña de 14 años de edad, en la ciudad de Reconquista. Pregunto: ¿qué esperan los señores legisladores de los distintos bloques para tratar que se implante en nuestro país la pena de muerte sobre estas bestias? Durante años, he pedido se aplique dicho castigo a estas lacras, que azotan a nuestra sociedad; pero no obtuve respuestas de ningún legislador, ni miembro de DD.HH., ni tampoco de los distintos credos que hay en nuestro país. Espero que recapaciten y analicen sobre esas basuras, que estando presas les cuestan al Estado alrededor de $ 50.000 mensuales. Con la pena de muerte se eliminarían esas bestias y el Estado no tendría que erogar dicho dinero. Gracias al diario por publicar mi pensamiento”.

No cumplen la cuarentena

VECINOS DE EL POZO

“Por este medio, queremos hacer conocer a las autoridades las irregularidades que sufrimos todos los días. Desde antes y durante la cuarentena, que no se respetó en nuestro barrio El Pozo, nunca contamos con el apoyo de la comisaría 25. Todas las noches, de lunes a lunes, se reúnen en la plaza central grupos de más de 20 personas, con música a todo volumen, que no nos permite dormir. Con juegos de pelota, con torneos incluidos, tomando bebidas y pasándose las botellas de boca en boca. La plaza no puede ser utilizada por niños, porque circulan a toda velocidad motos con caños de escape libres y sin patentes y además bicicletas. Cansados de soportar y ser rehenes de un grupo de adolescentes que no estudian ni trabajan es que nos dirigimos a este diario, para ver si de esta manera conseguimos ser escuchados y poder tener una vida normal, pudiendo dormir de noche, por nuestra salud mental. Asimismo, hacemos saber que muchos de nosotros somos personas de la tercera edad”.