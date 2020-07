https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 23.07.2020

20:41

Es ineficaz Un estudio brasileño dice que la hidroxicloroquina no sirve para tratar el coronavirus

El mayor estudio científico brasileño publicado hasta ahora concluyó que la hidroxicloroquina, la droga que dijo tomar el presidente Jair Bolsonaro tras contagiarse de coronavirus, no muestra ninguna eficacia para tratar la Covid-19 en casos con síntomas leves o moderados, informó hoy la prensa local.



La investigación, publicada en el prestigioso The New England Journal of Medicine, fue realizada por un grupo de científicos de hospitales públicos y clínicas privadas de Brasil y confirmó otros dos estudios publicados recientemente en la revista Nature que desestiman el uso de la droga para tratamientos de la Covid-19.



Según la investigación brasileña, después de 15 días de tratamientos, prácticamente no hay diferencias entre los pacientes que se recuperaron y volvieron a sus casas ‘sin limitaciones respiratorias‘ tras consumir la droga y los que hicieron sin ella, según reprodujo el portal de noticias G1.



Lo mismo sucede en términos del pequeño porcentaje de los que empeoraron y fallecieron.



Bolsonaro -al igual que su par estadounidense, Donald Trump- ha sido un ferviente defensor de esta droga desde el inicio de la pandemia y, cuando se contagió de coronavirus, informó que comenzó a tomarla, pese a la lluvia de críticas de científicos y opositores.



En general, en el mundo, esta droga está contraindicada como medida preventiva o para casos leves o moderados porque no solo no hay evidencia de que ayude a superar la Covid-19, sino que además puede conllevar importantes y negativos efectos secundarios.



Tras la publicación del nuevo estudio local, la Sociedad Brasileña de Infectología pidió que la hidroxicloroquina sea abandonada como tratamiento para la Covid-19.



