La movida de jueces aún no será revisada

Una comisión del Consejo de la Magistratura postergó la definición sobre una eventual revisión de la situación de los magistrados trasladados durante la administración Macri, que había impulsado el kirchenrismo.

La Comisión de Selección y Escuela Judicial, presidida por la diputada Graciela Camaño, pasó a cuarto intermedio hasta el jueves próximo antes de definir sobre una posible revisión de traslados de jueces federales durante el gobierno de Mauricio Macri. Podría votar una modificación de los traslados de magistrados o bien solicitar a la Corte Suprema para que se expida.

Dos ideas contrapuestas fueron expresadas por el oficialista Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo “Wado” de Pedro y representante del Ejecutivo, y el opositor Pablo Tonelli, del PRO.

Ustarroz sostuvo que “el único procedimiento constitucional y el mecanismo natural para seleccionar magistrados es la evaluación en el Consejo de la Magistratura y la posterior votación del Senado”.

De todos modos, consideró que existen casos en los que los traslados son posibles y positivos, siempre que el juez concurse para el cargo, pero advirtió que si eso no sucede “son traslados asimétricos”. Tonelli, por su parte, remarcó: “En primer lugar, está claro que no tenemos competencia para analizar los decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

“El único modo de dar marcha atrás de esos decretos es con un juicio y la declaración de nulidad de esos decretos. No tenemos competencia alguna para analizar los traslados ya dispuestos, efectuados y concretados”, expresó.

“Esos traslados son de un cargo de juez federal a otro cargo de juez federal. Está claro que para hacer eso no se necesita acuerdo del senado. Así lo dispuso la acordada siete de la Corte en la medida de que los órganos de entrada y salida sean similares”, agregó.

También otros consejeros dieron sus puntos de vista, entre ellos, el oficialista Diego Molea, que consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya expresó la forma en que deben seleccionarse magistrados.

“Lo dice en varios fallos. Queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica”, expuso. El magistrado Juan Culotta, en sintonía con Tonelli, aseguró que “el fin no justifica los medios”, y señaló: “Por más alto que sea el propósito buscado, no es competencia de este cuerpo someter a consideración decisiones pasadas”.

“No es posible volver atrás por esta vía”, remarcó el representante de los jueces. Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo, también manifestó que revisar los traslados “no es competencia del Consejo”, al indicar: “Creo que esto es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo y, en su momento, el Senado”.

En representación de los Jueces del Poder Judicial de la Nación, Alberto Lugones, aseguró: “Tenemos que marcar lo que entendemos que es incorrecto. Nosotros no podemos cuestionar lo que hizo el anterior cuerpo del Consejo. Pero sí podemos decir que no estamos de acuerdo”.

La garantía del “juez natural”

La diputada nacional y consejera oficialista Vanesa Siley sostuvo: “Está afectada la garantía de juez natural con el mecanismo de traslados. Me gustaría que este Consejo ponga el foco en las personas que van a recibir el servicio de Justicia con un juez que no es el juez natural de la causa.

“Hay consejeros que dicen que esta cuestión no se puede revisar. No vengan con eso. Acá se ha revisado todo. Incluso se han revisado acciones de los propios consejeros y lo han hecho consejeros que están acá diciendo que no se puede revisar nada. Acá estamos diciendo que se analicen los traslados, como lo ha dicho la Corte”, subrayó.

Camaño

De acuerdo a la composición del cuerpo, de los 13 miembros, seis estarían a favor de la postura oficialista de Ustarroz y otros seis de la de Tonelli, por lo que es clave la postura que tome en el futuro Camaño. De todos modos, también hay un amplio debate respecto a la cantidad de consejeros que se necesitan para definir alguna respuesta institucional, es decir, una ley, a favor de una u otra postura, que podría ser de siete o nueve miembros. “Claramente todavía no hay acuerdo respecto de los 10 traslados que a mí opinión no tienen cumplido el acto federal complejo que está dispuesto por la Constitución y por la acordada cuatro de la Corte”, concluyó Ustarroz.