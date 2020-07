Zubeldía: "Bilardo, Menotti y Bielsa son técnicos que están por encima de la media"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador Granate además opinó sobre la decisión de River de no presentarse a jugar contra Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa de la Superliga; y criticó la determinación de la Conmebol respecto a poner fecha de reanudación de la Libertadores sin tener en cuenta la situación de cada país.

El director técnico de Lanús, Luis Zubeldía, elogió a Marcelo Bielsa por su reciente campeonato en la Championship inglesa con Leeds United y aseguró que el rosarino es un entrenador que está “por encima de la media” como Carlos Salvador Bilardo y César Luis Menotti. “Bilardo, Menotti y Bielsa son tres técnicos de fútbol que están por encima de la media, por eso hicieron escuela”, declaró Zubeldía a TyC Sports.

Por otra parte, el técnico de 39 años opinó sobre la situación que enfrentan los equipos argentinos en la Copa Libertadores (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia, Tigre y Atlético Tucumán), programada para el 15 de septiembre: “Me parece una locura que la Conmebol tome una decisión sin contemplar la situación de cada país. Yo en su lugar no hubiese arrancado. La fecha que pusieron es una forma de decir ‘ustedes no compiten’, porque es imposible poner en forma un plantel en un mes”, explicó.

En tanto, Zubeldía consideró que River “debería haberse presentado” contra Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga a mediados de marzo, cuando aún no se había declarado el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus en la Argentina. “No hay que romper con lo que hizo el Ministerio de Salud. River se tendría que haber presentado ante Atlético Tucumán porque no se puede tomar decisiones individuales”, opinó Zubeldía.

Sobre el fútbol en el ámbito local, que aún no tiene fecha de regreso, el DT de Lanús lamentó el desorden que generó la pandemia a nivel institucional: “Para no tomar decisiones tan llamativas como sacar los descensos de un momento a otro hay que atacar tres puntos claves: el fair play financiero, la organización de los torneos y que haya orden en todas las divisiones”, manifestó.

En cuanto a la economía de los clubes, Zubeldía opinó que “no puede pasar que equipos que no les pueden pagar a sus jugadores hagan contrataciones que uno no puede hacer por mantener una economía estable y querer cumplir con lo prometido”. Por último, el ex jugador y técnico del Granate desde 2018 destacó sus ganas de seguir teniendo en su plantel al delantero José Sand, quien acaba de cumplir 40 años: “Quiero a Sand porque es funcional a mi idea de juego”, cerró.