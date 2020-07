https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mercado de pases Lucas Acosta: "Vengo a Lanús para volver a surgir"

El arquero Lucas Acosta sostuvo que le interesó sumarse a Lanús porque “es muy competitivo” y al que llega “para volver a surgir”, después de dos años que no era titular por un conflicto surgido con la dirigencia de Belgrano de Córdoba, del que quedó libre el pasado 30 de junio.

“Cuando uno se aleja del club del que es hincha siempre duele, pero eso ya es pasado, ahora me interesa Lanús porque es un equipo muy competitivo, que desde diciembre pasado se había interesado en mí”, admitió Acosta en una videoconferencia ofrecida a los medios de prensa.

“La oportunidad que me da Lanús no la tomo como una revancha (por lo pasado en Belgrano) sino como la de poder volver a surgir, sabiendo que seré uno más del plantel, donde deberé trabajar para ganarme la titularidad”, prosiguió en sus primeros conceptos desde la ciudad de Córdoba, desde donde se sumó a los entrenamientos vía Zoom.

El guardavalla, de 25 años, aportó pormenores sobre su interés por integrarse al equipo de Luis Zubeldía y lo que le pidió el técnico para custodiar el arco: “Desde que me enteré que Lanús me pretendía me interesó porque me gusta el estilo de Zubeldía, que juega lindo con la pelota al piso, es muy competitivo, con su forma de atacar y de defender. Muy parecido a Pablo Lavallén, con el que me identifiqué cuando estuvo en Belgrano”, precisó.

“Luis ya me mandó videos para que observe lo que hacía Agustín Rossi (el colega que retornó a Boca tras su buen paso con el Granate), cómo era su salida para cubrir el arco y cómo buscar salir jugando desde el fondo”, detalló el que es primer refuerzo de Lanús. “A eso me puedo adaptar porque soy de jugar mucho con los pies y me siento como un líbero, por eso puedo jugar con cuatro defensores o con tres, de acuerdo a lo implemente el entrenador”, prosiguió el “Loco”.

Resaltó, además, otros puntos que valoró para firmar su contrato por tres años con la institución del sur del Conurbano bonaerense, hacia donde viajará el próximo fin de semana: “Lanús es un club al que considero que está entre los grandes por cómo acompaña a los jugadores y que siempre busca estar en competencias internacionales, como ahora que jugará la Copa Sudamericana”, destacó.

“Incluso sigo mucho a Marchesín desde que atajaba en Lanús y ahora en el Porto (de Portugal), me identifico con él al igual que con Monetti, que se destacó en el equipo campeón (torneo de Transición 2016)”, apuntó el nacido en la capital cordobesa.

Posteriormente, el guardameta ofreció referencias de como pasó las dos últimas temporadas en las que no pudo jugar en el primer equipo del “Pirata”, con el primer año “atajando en la reserva y en el segundo sólo entrenando seis meses con el grupo y en el último semestre haciéndolo por cuenta propia”.