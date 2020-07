https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.07.2020 - Última actualización - 5:14

5:13

Agustín Alayes "No me gusta que se regalen las cosas"

El secretario técnico de Estudiantes de La Plata, afirmó que el parate en el fútbol a causa de la pandemia de coronavirus vino bien al club para que Leandro “Chavo” Desábato y Rodrigo “Chapu” Braña “se acomoden como cuerpo técnico, pero se está haciendo demasiado largo” y destacó que “el fútbol debe sufrir lo menos posible esta crisis”.

“Hoy queremos ayudar a nuestros jugadores, porque varios no pueden entrenarse de manera normal y su físico está deteriorándose. También estamos trabajando en la parte económica para seguir cumpliendo con todos los compromisos”, agregó uno de los máximos responsables del fútbol albirrojo.

Más adelante, Alayes opinó en el programa institucional “Acá hay una escuela” que “hay que ser coherentes con las decisiones. Hablan de solidaridad y de oxigenar a los clubes desde lo económico pero solidaridad es asumir el compromiso que asumimos como club, y no que si no puede entrenar aquel no puedo entrenar yo”. En cuanto al mercado de pases le reconoció a Télam que las prioridades son la continuidad del defensor Marcos Rojo “al menos hasta de fin de año” y el regreso del volante José Sosa, y admitió conversaciones por los delanteros Cristian Tarragona y Leandro Díaz, aunque remarcó: “El movimiento está siendo algo atípico”. “Al haber tanta incertidumbre es difícil avanzar, tendremos que mantener la calma en cuanto a los jugadores que puedan llegar y los que se puedan ir”, añadió.

En cuanto al futuro de los campeonatos en nuestro país, indicó: “La crítica destructiva no sirve para nada. Es una situación muy difícil para los que tienen que decidir. Creo que se tomaron medidas apresuradas. El fútbol argentino tiene que sufrir lo menos posible esta crisis”.

Por último, manifestó que “un torneo con cada vez más equipos no es bueno. Los grandes premios para aquellos que hacen las cosas mal, tampoco. Lo siento así porque me crié bajo la cultura del esfuerzo. No me gusta que se regalen las cosas”.