https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.07.2020 - Última actualización - 5:17

5:16

Sebastian Vettel

"No me arrepiento de haber fichado para Ferrari"

El alemán, que no será piloto de la escudería italiana a partir de 2021, dijo además que haber corrido en los autos que alguna vez corrió Schumacher fue un sueño cumplido, aunque reconoció que no pudo cumplir con la misión de campeón del mundo.

Comienza a despedirse. Vettel cumplió el sueño de correr en Ferrari y por eso no se arrepiente, aunque le haya ido mal. De todos modos, no dejó de mencionar lo bien que le fue en Red Bull, marca con la que fue campeón del mundo cuatro veces consecutivas, desde 2010 a 2013. Crédito: Archivo El Litoral



Comienza a despedirse. Vettel cumplió el sueño de correr en Ferrari y por eso no se arrepiente, aunque le haya ido mal. De todos modos, no dejó de mencionar lo bien que le fue en Red Bull, marca con la que fue campeón del mundo cuatro veces consecutivas, desde 2010 a 2013. Crédito: Archivo El Litoral

Sebastian Vettel "No me arrepiento de haber fichado para Ferrari" El alemán, que no será piloto de la escudería italiana a partir de 2021, dijo además que haber corrido en los autos que alguna vez corrió Schumacher fue un sueño cumplido, aunque reconoció que no pudo cumplir con la misión de campeón del mundo.

Es un momento crítico para Ferrari en la Fórmula 1. El paupérrimo arranque en los tres primeros Grandes Premios de la temporada dejó a la escudería en el centro de las críticas y envuelta en una fuerte crisis. Quinta en el Campeonato de Constructores (27 puntos), y con sus dos pilotos lejos de la cima en la tabla de posiciones (el monegasco Charles Leclerc está 7mo. y el alemán Sebastian Vettel está 10mo.), la renovación y el cambio de imagen ya es un tema central para enfocar el futuro. Y hay una certeza: Vettel no seguirá y su lugar será ocupado por el español Carlos Sainz. La relación de Ferrari con el piloto alemán atraviesa un momento de alta tensión, al punto tal que es casi insostenible. Ahora, después de quedar 10mo. en el GP de Austria, abandonar en el GP de Estiria (tras un insólito choque de su compañero Leclerc) y finalizar 6to. en el GP de Hungría, Vettel rompió el silencio y confesó que no se arrepiente de haber aterrizado en Ferrari, pero sí de su salida de Red Bull Racing a fines de 2014 tras conquistar cuatro títulos. “Correr para Ferrari siempre fue mi sueño desde niño, desde que vi a Michael (Schumacher) subirse en aquel coche rojo, es un equipo impresionante y atractivo. Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir”, explicó el automovilista alemán en una entrevista exclusiva de Sky Sports. “En ese objetivo fallamos, pero también hemos tenido años muy buenos juntos, hemos vivido buenos momentos y hemos tenido grandes carreras. No me arrepiento de haber fichado por Ferrari”, agregó el subcampeón en 2017 y 2018 con la escudería italiana. “Quería que esto funcionara, es una pena que no haya sido así. Pero tenemos la edad suficiente como para ver las razones por las que no se pudo y seguir adelante”. Ahora bien, a la hora de hablar sobre su partida de Red Bull Racing, después de ser cuatro veces campeón entre 2010 y 2013, Vettel realizó una cruda confesión: “Me da pena recordar cómo acabaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Si miro para atrás, me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma”. Si se mira hacia adelante, es una incógnita qué pasará con el piloto alemán en la próxima temporada. Sin equipo confirmado, primero se habló de Renault como una chance, después apareció Red Bull pero descartaron la posibilidad, y en los últimos días surgió el fuerte rumor de que su rumbo podría estar en Racing Point, que desde 2021 será Aston Martin. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa