https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.07.2020 - Última actualización - 5:35

5:21

El consejo de fútbol boquense rechazó un pedido oficial del Atlético Mineiro, de Brasil, que ofreció 600 mil dólares por un préstamo de 18 meses del atacante Villa. Lo del defensor chileno Isla es la prioridad para el DT Russo.

El mercado de pases para el “xeneize” Boca quiere ir ganando tiempo El consejo de fútbol boquense rechazó un pedido oficial del Atlético Mineiro, de Brasil, que ofreció 600 mil dólares por un préstamo de 18 meses del atacante Villa. Lo del defensor chileno Isla es la prioridad para el DT Russo.

El mercado de pases del fútbol comienza a tomar ritmo y en la secretaría de fútbol de Boca piensan que antes del fin de semana se puede concretar la contratación de Mauricio Isla, el defensor chileno que es una de las prioridades para Juan Román Riquelme y el entrenador Miguel Angel Russo.

En ese contexto, el consejo de fútbol boquense rechazó un pedido oficial del Atlético Mineiro, de Brasil, que ofreció 600 mil dólares por un préstamo de 18 meses del atacante colombiano Sebastián Villa.

En el caso del marcador lateral derecho trasandino, quien tiene el pase en su poder tras concluir su contrato con el Fenerbahce de Turquía, se entrena actualmente en la ciudad española de Alicante, junto con el preparador físico Miguel Gandía. Isla sonó en los últimos días como posible refuerzo del Leeds de Inglaterra, que con Marcelo Bielsa como entrenador ascendió a la Premier League después de 16 años. Sin embargo, según le manifestó el jugador en las últimas horas a un integrante del departamento de fútbol “xeneize”, su idea es jugar en Boca y faltarían solo detalles para concretar esa posibilidad.

“La idea es seguir compitiendo en un club de gran nivel y seguir siendo parte del seleccionado de mi país para jugar la próxima Copa América. Todavía no decidí sobre mi futuro”, dijo a la agencia EFE el defensor chileno, de 32 años, pieza importante en la “roja” que logró las Copas Américas 2015 y 2016.

En cuanto a Sebastián Villa y el interés en sus servicios por parte del técnico del Atlético Mineiro, el argentino Jorge Sampaoli, la idea de la dirigencia de Boca con los jugadores importantes del plantel -Villa fue una figura clave en la obtención de la última Superliga, en marzo pasado- es no cederlos a préstamo, y solo negociarlos en el caso de una venta que sea importante para el club.

Villa afronta desde el 28 de abril una denuncia penal por violencia de género por parte de su ex pareja Daniela Cortés, mientras que el futbolista denunció a la joven de 25 años, también colombiana, por extorsión y robo. El delantero del seleccionado colombiano, de 24 años, se entrena mediante la aplicación Zoom a la par del plantel que dirige Miguel Russo y Boca esperará la determinación de la justicia para tomar una decisión sobre el futuro del jugador.

La interna dirigencial

En tanto, Mario Pergolini remarcó que el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, decide “por arriba de todos”, en un intento por desinstalar la idea de que el otro vicepresidente, Juan Román Riquelme, es el máximo exponente en la dirigencia del club de la Ribera.

“En Boca el que decide por arriba de todos es (Jorge) Ameal. En el fútbol, (Miguel) Russo charla todo el tiempo con el presidente y, una vez que hay consenso, se toman las decisiones”, explicó el vicepresidente y empresario de medios.

En la institución xeneize no son pocos los protagonistas que establecen que el histórico ídolo que llevaba la camiseta 10 es quien toma “las principales determinaciones” en torno a lo futbolístico. Sin embargo, Pergolini, de 56 años, estableció que Román “es importante en la relación” con los integrantes del plantel. “Hablé con él (Riquelme) el otro día. Estamos de acuerdo en que es necesario armar un protocolo respecto de lo que significa ser jugador de Boca”, confesó el actual propietario de la plataforma digital Vorterix. “Hay que darle tiempo a los hinchas, a los anunciantes, hay que hacerlo y es parte del nuevo fútbol” agregó Pergolini al programa radial “La Oral Deportiva” (AM 630).

El vicepresidente también se refirió a las recientes renovaciones de vínculos que atravesaron los delanteros Carlos Tévez y Mauro Zárate. “Supongo que (Carlos) Tévez firmará en breve, pero no estoy encima de ese tema”, dijo. Y sobre la continuidad del ex atacante de Vélez, el dirigente sostuvo: “Se dijo que Zárate iba a tener problemas en renovar y al final no lo hubo. Firmó perfectamente y fue muy claro en lo que quería”, aseguró.

Resultado negativo

El delantero colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa exhibió en su cuenta de Instagram un estudio realizado en la clínica de una obra social en la que figura que le dio negativo un análisis sobre coronavirus.

En Huracán

Los nombres del delantero Walter Bou, del mediapunta Brandon Cortés y del volante ofensivo Sergio Quiroga asomaron en las últimas horas como posibles refuerzos de Huracán, con miras a la reanudación de la actividad profesional del fútbol paralizada por la pandemia del coronavirus.