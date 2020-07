https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Corinthians, con el argentino Mauro Boselli como titular, le ganó a Palmeiras por 1 a 0, en el cotejo más destacado de los cuatro jugados en la reanudación del certamen Paulista, con la 11ma. fecha, luego de que se interrumpió en marzo pasado a causa de la pandemia de coronavirus. El encuentro se jugó en el Arena Corinthians y el gol del triunfo del local lo marcó el veterano zaguero Gil, de 33 años, a los 15 minutos de la primera etapa.

Con participación argentina El fútbol brasileño volvió con clásicos

En Corinthians, dirigido por Tiago Nunes, fue titular Boselli, de 35 años y ex jugador en la Argentina de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, quien jugó los 90 minutos.

El torneo Paulista fue suspendido el pasado 16 de marzo tras el cotejo Guaraní 3-Ponte Preta 2, a causa de la pandemia. En los otros cotejos jugados este miércoles los resultados fueron los siguientes: Ituano 0-Ferroviaria 0, Ponte Preta 2 (Bruno Rodríguez y Joao Paulo)-Novorizontino 0, Santos 1 (Soteldo)-Santo André 1 (Rodrigo Fagundez).

En tanto, Gremio derrotó a Internacional por 1-0 y se quedó con el clásico de Porto Alegre, en el marco de la cuarta fecha del Estadual Gaúcho (segunda ronda), que también se reanudó, tras la interrupción por la pandemia del coronavirus. En el estadio Centenario de la ciudad de Caxias, el equipo “tricolor” se impuso con una solitaria conquista de Jean Pyerre, a los 18 minutos de la segunda parte.

En Gremio, puntero de la zona B con rendimiento ideal (12 unidades en 4 partidos), se desempeñó el defensor misionero Walter Kannemann (ex San Lorenzo), mientras que en Internacional, dirigido por Eduardo Coudet (ex DT de Rosario Central y Racing), se alistaron desde el comienzo los zagueros Víctor Cuesta (ex Independiente) y Renzo Saravia (ex Racing), el mediocampista de contención Damián Musto (ex Quilmes y Rosario Central) y el enlace Andrés D’Alessandro (ex River y San Lorenzo), según reportó el sitio Lance.