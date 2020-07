Coronavirus: el gobierno provincial aplicará nuevas restricciones desde el lunes

COVID-19

Luego de los anuncios del gobernador sobre las nuevas restricciones en la provincia a raíz del aumento de contagios en el sur provincial, se conocieron detalles del decreto que reglamenta las medidas. “A partir de las cero horas del lunes 27 de julio las personas que ingresen al territorio santafesino sin residir en el mismo, provenientes de zonas donde se mantiene la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deberán circular munidas de un hisopado o testeo de resultado negativo respecto al mismo de antigüedad no superior a setenta y dos (72) horas anteriores a la del ingreso”. En ese sentido, se agrega que “deberán acreditar a simple requerimiento de las autoridades competentes, junto con la demás documentación habilitante para circular”.

El gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó este miércoles por la noche que hay circulación comunitaria en el departamento Rosario , por lo que supenderán las reuniones familiares y afectivas por 14 días a partir de este jueves. Por otra parte, en todo el territorio santafesino implementarán multas para quienes no usen el barbijo en los lugares donde es obligatorio y a las actividades que estén funcionando sin los protocolos correspondientes. Las sanciones van desde los 4.000 a los 12.000 pesos.

ECONOMÍA

En tres meses se aceleró un proceso que venía en lento -y sostenido- crecimiento. Los cambios ocurren en la oferta de productos pero también en la demanda. Hasta fines de febrero de este año el porcentaje de firmas que adherían a esta manera de operar no superaba el 12 %. Tres meses después, 53 % de comerciantes utilizan herramientas digitales para complementar la venta tradicional. “Lo que estimábamos que iba a suceder en cuatro años ocurrió en 90 días”, afirma Fabián Zanutigh, gerente del Centro Comercial de Santa Fe, en diálogo con El Litoral.

Más de la mitad de industria de la construcción estuvo paralizada en junio afectada por el aislamiento social, ya que solo el 45% de los proyectos públicos y privados estuvieron en actividad, según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). En junio pasado mas del 80% de la empresas constructoras consultadas no tuvieron ninguna adjudicación en el mes de junio y desde el inicio de la pandemia, una importante cantidad de empresas no pagan impuestos, según el estudio que no cita porcentajes en este rubro.