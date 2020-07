Garmin sin servicio en sus dispositivos inteligentes por un hackeo a su sistema

Garmin, la popular marca de relojes inteligentes, ha sufrido un ataque informático sin precedentes que ha dejado fuera de servicio a sus dispositivos, su web y su servicio técnico.

Así lo ha confirmado la empresa a través de su perfil de Twitter donde ha informado que sus productos, prestaciones y servicio de soporte a los clientes nos e encuentran operativos.

This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2)