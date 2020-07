https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.07.2020 - Última actualización - 10:41

10:38

De cara al reinicio de la actividad Nadal: "Estoy trabajando duro para tener mi cuerpo listo y ser competitivo"

"Estoy encantado de poder volver de a poco a la normalidad. Es un momento para ser responsable y hacer las cosas lo mejor posible. Estoy trabajando duro para intentar tener mi cuerpo listo y ser competitivo en el regreso al circuito", expresó Nadal, de 34 años, en declaraciones formuladas en su Academia en Mallorca.

Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, uno menos que el suizo Roger Federer, quien posee el récord, se apresta para regresar al circuito, aunque no precisó si lo hará el mes próximo, con los torneos que se jugarán en Nueva York; el Masters 1000 de Cincinnati, a partir del 22 de agosto; el US Open, desde el 31 de agosto.



El español, entrenado por su amigo y ex tenista Carlos Moyá, también nacido en Mallorca, no está confirmado para la gira sobre cemento en los Estados Unidos, y lo más probable es que su regreso al tenis se produzca en los torneos en polvo de ladrillo que se jugarán en Europa a partir del 8 de septiembre, una vez que haya terminado el US Open.



Nadal estaría de regreso para la gira que incluirá Kitzbuhel, Madrid, Roma y Roland Garros, algo que seguramente anunciará en los próximos días, siempre y cuando no surjan novedades o cancelaciones, como sucedió el martes último cuando se anunció que el tenis no regresará el 14 de agosto próximo en Washington, torneo que fue suspendido en forma definitiva.

Con información de Telam