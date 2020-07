Liberan a las hermanas que balearon a la hija de Coty Hernández

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para el juez García Troiano se trataría de un “abuso de arma con lesiones” cuya pena sería de cumplimiento condicional. La víctima insiste en que no conoce a las agresoras.

Las dos hermanas detenidas y acusadas de disparar contra Bárbara Hernández (19), la hija del cantante de cumbia Adrián “Coty” Hernández, recuperaron la libertad este viernes, luego de que el juez José Luis García Troiano consideró prudente aplicar “el beneficio de la duda”, al no poder establecer si existió o no intención de matar. La joven fue atacada el domingo 12 de julio, en horas de la tarde, cuando estaba por abordar un remís en Matheu y 4 de Enero, en un sector donde funciona un “trueque”. En esa oportunidad, Yanet y Jesica G. -ambas de 27 años-, circulaban en una moto manejada por la primera y al llegar a donde estaba la chica, otra mujer desde otra moto les gritó “es esa, es esa” y la acompañante desenfundó y abrió fuego.



Las dos mujeres fueron detenidas el lunes, imputadas este miércoles y el viernes tuvo tratamiento la medida cautelar, que terminó con la “libertad bajo alternativas a la prisión preventiva”. Entre las medidas adoptadas por el magistrado constan: una prohibición de acercamiento de 500 metros para con la víctima y el lugar del hecho; el impedimento de contacto por cualquier otra vía; la obligación de presentarse cada 15 días ante el MPA; la fijación de domicilio y la designación de su padrastro como guardador.

En su alegato, el defensor Mario Guedes atacó la calificación legal (tentativa de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego), así como la teoría de que fueron dos los disparos, ya que para la defensa pública se trató de un solo balazo que le atravesó el brazo y le impactó en el muslo. Además, postuló que “no está debidamente acreditado el dolo homicida” como sostuvo el fiscal de Homicidios, Martín Torres.



En esa disputa, el juez García Troiano señaló que se trataría de “un abuso de arma con lesiones”, con una pena en expectativa de cumplimiento condicional, por lo que no se dan las condiciones para pedir la medida de encierro. En oposición a lo planteado por el fiscal Torres, para el juez “los disparos no fueron en zona vital”. No obstante, el mismo magistrado consideró acreditado que se trata de las autoras del hecho, así como de la mecánica que narra la fiscalía.



Por su parte, la víctima insiste en que no conoce a las imputadas y aseguró en su declaración que las vio por primera vez momentos antes del ataque en el trueque. Además relató que al otro día del hecho se enteró por las redes sociales de quiénes eran, y las reconoció por fotos.



A propósito de la falta de nexo entre víctima y victimarias, el fiscal trajo a cuento que una hermana de Bárbara Hernández recibió un mensaje intimidatorio por una cuenta de Facebook apócrifa, en la que le decían que esperaban que su hermana se muera, entre otras cosas. A partir de ello se solicitó que se investigue el origen de la cuenta y por ende de la amenaza.