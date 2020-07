https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 24.07.2020

15:29

Delincuentes disfrazados La EPE advierte sobre falsos empleados

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) alertó nuevamente a la población sobre las actividades desarrolladas por individuos que, haciéndose pasar por empleados de esta distribuidora eléctrica, intentan engañar a personas mayores con supuestas inspecciones técnicas.



Esta semana se tuvo conocimiento de hechos puntuales en las ciudades de Rosario y Santa Fe, donde con el pretexto de realizar una revisión de las instalaciones o colocación de medidores, solicitaban un pago correspondiente.



Sobre el particular, la EPE reiteró que no tiene cobradores a domicilio, su personal no ingresa a viviendas particulares y sugiere ante cualquier sospecha, comunicarse con la policía.