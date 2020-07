https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La viralización de la violenta imagen generó una ola de repudios en las redes La mujer denunciada por pegarle a su perro dijo que no cometió "actos de maltarto"

Paula Bernasconi Crámer, la mujer que fue denunciada ante la Justicia tras viralizarse su imagen pegándole en la calle a su perro, aseguró ante la Fiscalía que no cometió "actos de maltrato ni de crueldad" contra su mascota "ni con ningún otro animal".



Crámer hizo su descargo por escrito ante Blas Matías Michienzi, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), donde además reclamó el archivo de la causa por considerar que se da inexistencia de delito.

Paula Bernasconi Cramer yo espero q el @MPFCABA se ocupe. @horaciorlarreta estoy segura q no va a permitir estas cosas en el @gcba tmb quisiera q además de lo q legalmente corresponda y sacarle el perro tengamos 1 linea para denunciar. #NoAlMaltratoAnimal pic.twitter.com/O2tBC3QeVw — Marian Romero (@MarianRomeroOK) July 13, 2020

La mujer, si bien aclaró que lo que relataron las testigos fue cierto, dijo que ella intenta "educar" a su perro de la mejor manera, "a efectos de que no genere un perjuicio a terceros".

"No sólo por el respeto y cordialidad que se le debe a todo ser humano si no porque en mi caso, a mi tampoco me gustaría que un perro ajeno se acerque a mi hijo para saltarle (aunque sea para jugar), generarle temor o sacarle la comida o, inclusive que lo hiciese conmigo misma. Entiendo que el perro debe ser libre pero respetando a las personas y sus actividades sin interferir en sus vidas y sin generar ningún daño", aclaró en la presentación hecha.



"Para lograr ello, la única forma que existe es educarlo y esa educación consiste en marcarle sus errores ya sea mediante llamadas fuertes o gritos o con el uso de la fuerza mínima e indispensable. Jamás le generaría a un perro lesión alguna, más allá de que tampoco poseo la fuerza física para hacerlo por mi contextura física y mi edad", agregó.

El hecho denunciado se produjo hace diez días en la esquina de las avenidas Callao y Alvear, donde una mujer grabó con su celular a Crámer cuando le aplicaba golpes de puño a su perro tras -según quien la registró- darle primero al menos dos patadas.

La viralización de la violenta imagen generó una ola de repudios en las redes, entre ellos de varios famosos, como la actriz Eugenia "China" Suárez.

