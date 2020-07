https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buen presente del mediocampista argentino De Paul: "Que salga que Juventus te está siguiendo es importante"

El mediocampista Rodrigo De Paul consideró este viernes "importante" el posible interés de Juventus de Italia por su pase, según la información de los medios de comunicación de ese país.

"Que salga que la Juve te está siguiendo es importante. Es uno de los equipos más grandes del mundo. Tiene un nivel no sólo futbolístico sino también mediático muy fuerte. Igual, intento no meterme", indicó De Paul en diálogo con 'TyC Sports'.

El volante del seleccionado argentino es titular en Udinese, que el jueves pasado venció a Juventus por 2 a 1, de local, y postergó una nueva celebración en la Serie A.

"Justo el partido era contra ellos. Entonces, capaz que si preguntaba y me decían que me estaban viendo, me podía afectar en la concentración. Como era un partido sumamente importante, me dediqué a jugarlo y a que salgan las cosas bien", apuntó el ex Racing Club.

De Paul, de 26 años, indicó que dio "un pasito más" con su buena actuación para que se concrete el pase a Juventus aunque aclaró: "juego en donde sea con tal de tener continuidad para estar en la Selección".

Con información de Télam