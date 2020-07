David Duchovny confesó que no cree en los aliens

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor sorprendió al revelar lo distanciado que se encuentra de Fox Mulder, el icónico agente que personificó en "The X-Files".

Recién llegada a Amazon Prime Video, "X Files" es un clásico de la televisión y la ciencia ficción. Es tanto uno de los mayores éxitos y orgullos de Fox como un hito en la cultura pop. La historia creada por Chris Carter se centra en los casos que investigan dos agentes del FBI, clasificados como "Expedientes X" que están relacionados a todo tipo de eventos inexplicables. Fox Mulder comenzó a fascinarse por los sucesos paranormales desde niño, cuando su hermana desapareció. Se convirtió en agente del FBI y en 1990 quedó encargado del departamento, siendo también su único integrante. Su trabajo es cubrir y tratar de encontrar una explicación a los casos no resueltos y comienza a hacerlo junto a Dana Scully (Gillian Anderson) en 1993. La joven y brillante agente es también científica se convierte en una gran pareja para Fox pues se equilibran las fuerzas "creyentes" de Mulder con las escépticas de Scully.

Fox Mulder es interpretado por David William Duchovny, que aceptó el papel de mala gana, pensando que, por la temática el programa no duraría mucho. Luego de siete exitosas temporadas, abandonó su personaje porque creyó que terminaría encasillado, algo que por desgracia ocurrió. Lo cierto es que si bien en un inicio pensó que el programa le serviría para pagar algunas cuentas, David terminó escribiendo y dirigiendo varios episodios.

Sobre el fanatismo de los televidentes, recientemente dijo: "Con el tiempo te acostumbras, pero cuando das un paso atrás y sientes la energía, te vuelve a parecer extraño. Me siento agradecido de que a la gente le guste nuestro show. Cuando voy a eventos trato de conectar a un nivel humano con los fans, pero a veces me doy cuenta de que no quieren que yo sea humano".

También habló de como fue cambiando la visión del programa y de su personaje conforme pasaban los años y muchos comenzaron a dudar de ciertos paradigmas: "Mulder era un tipo que hablaba de conspiraciones y de fake news. Tu gobierno te miente, el FBI te miente... Entonces era una voz gritando a la nada, nadie le creía. Me interesa ver cómo lo reciben ahora ¿tiene el mismo impacto?".

Diferenciándose de su personaje, admite algo que puede sorprender: "Yo nunca fui como Mulder, siempre he sido un escéptico. Me resulta difícil creer en esas teorías porque yo no conozco a nadie que sea capaz de guardar un secreto, aunque se trate de uno ridículo. Creo que los seres humanos no son capaces de ocultar secretos como para desarrollar conspiraciones como las que tocamos en 'Expedientes X'". Sin embargo confiesa que algo cambió en él: "Antes jamás hubiera creído en la vida en otros planetas. Ahora mirándolo como el científico que no soy, me parece mucho más probable que no seamos las únicas formas de vida en el universo".