Línea directa

Viernes 24.07.2020

20:12

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Hay tanta diferencia de cómo se vive a cómo se debe vivir, que quien deja lo que se hace por lo que se debería hacer aprende más bien su ruina que su salvación. Porque un hombre que quiera en todo hacer, profesión, de nuevo fracasará necesariamente entre tantos que no lo son, de donde le es necesario. Al gobernante que quiera seguir siéndolo aprender a poder no ser bueno y utilizar o no este conocimiento, según lo necesite”.

Falta de luminarias

EDUARDO ARAGÓN

“Observo que la Municipalidad no hace absolutamente ningún mantenimiento eléctrico. La ciudad está toda a oscuras. Hace 6 meses que estoy reclamando por una luminaria en Obispo Gelabert al 2300, otra en San Jerónimo al 3000, y es imposible tener una solución: no hay ninguna reparación. Hablando con un empleado municipal, me dijo que no hay plata para comprar focos, por eso es que no se hace nada. Yo veo que la Municipalidad no hace nada de nada. La plata que le ingresa debe ser toda para sueldos de los empleados. No hay ningún mantenimiento, ni de calles, ni de yuyos, ni de luz, ni ninguna compra de elementos. Entonces, que le pidan plata a Fernández, que emite billetes en forma permanente, o que achiquen el gasto de los empleados y hagan algo, porque uno paga impuestos para que haya un mantenimiento. Yo soy jubilado, sigo trabajando, y me parece que los empleados municipales no trabajan nada, pero sí cobran sueldos. Es una vergüenza”.

Remembranzas sabaleras

PABLO GIGLIOTTI

“En una oportunidad (hace de esta historia bastante tiempo), cuando Colón habilitó los nuevos palcos y demás dependencias, vino de visita el entonces presidente de AFA, Humberto Grondona, y recorrió todas las nuevas instalaciones. Cuando fue a los vestuarios, se encontró con Jorge Sanitá, aquel capitán de Colón, y luego de los saludos de rigor, le expresó textualmente: ‘¡Mirá que era difícil jugar en esta cancha, eh!’. Así en forma sonriente se alejó para seguir recorriendo las nuevas obras. Gracias a mi diario El Litoral, siempre tan gentil y amable”.

Rotura de silobolsas

UNA ANTIGUA LECTORA

“Avisen al ministro Sain que en el corazón productivo de la provincia se están rompiendo silobolsas, que no son más que lo que el productor ahorra para poder seguir con su trabajo como lo hacen todos los cuentapropistas dentro de sus posibilidades. Díganle también al gobernador que como hombre de campo la quema de pastizales es un recurso de saneamiento para las actividades agropecuarias. Y a los científicos y activistas de laboratorio recuérdenles que las ciudades y el mismo Estado viven gracias a lo que genera el trabajo del campo, salvo que a partir de ahora decidan sobrevivir de la caza y de la pesca”.