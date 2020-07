El "Quedate en casa" aumentó la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo determinó el estudio “Democracia en casa”, una encuesta nacional sobre las tareas de cuidado y el uso del tiempo, en épocas de pandemia. Reclaman una respuesta estatal.

A partir de la pandemia de Covid-19, quedó al descubierto la profundización de las desventajas económicas y fundamentalmente la sobrecarga en las espaldas de las mujeres de las tareas reproductivas. Así lo advierten desde la organización Mumalá junto a Libres y Diverses, quienes impulsan acciones para visibilizar las desigualdades en la búsqueda de respuestas estatales eficientes, integrales, sistemáticas.

El no reconocimiento de las tareas de cuidado y domésticas, asumidas mayoritariamente por las mujeres, construye los cimientos de la desigualdad económica: las brechas salariales, la exclusión o flexibilización en el mercado laboral, la dificultad para capacitación o especialización, entre otras.

Desde el Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” —que integran estas organizaciones— realizaron una encuesta que pone en evidencia esa desigualdad. Para llegar a esa conclusión fueron consultadas 3.995 mujeres, cis y trans, mayores de 18 años, pertenecientes a 23 provincias y CABA.

Fue realizada entre el 4 y el 20 de mayo de 2020. El resultado conforma un documento denominado “Democracia en casa. Tareas de cuidado y uso del tiempo, en épocas de aislamiento social obligatorio”, que fue dado a conocer este viernes.

Desigualdades

Entre los datos más destacados, el Observatorio concluyó que en lo referente a los hogares, el 50 % de las encuestadas tiene niños, niñas o adolescentes a cargo, el 14% tiene personas mayores a cargo, y el 7% tiene personas con discapacidad a cargo.

En cuanto al trabajo remunerado, sólo el 43% ejerce o desarrolla trabajo remunerado durante la cuarentena, cumpliendo en promedio una jornada laboral diaria remunerada de 4.49 horas. El 35% lo hace de forma autogestiva o independiente. Y el 75% de las encuestadas refiere que disminuyó el ingreso de dinero en su hogar durante la cuarentena. Si de las encuestadas travestis trans se habla: el 100% refiere que disminuyó el ingreso de dinero en su hogar.

Luego, respecto del trabajo no remunerado, en promedio las mujeres con hijas/os/es y con pareja e hijos/as destinan 10 horas diarias a las tareas domésticas. Las mujeres que viven solas, exactamente la mitad. Si tienen a su cuidado a personas mayores, se le suman 82 minutos (1 hs 22 minutos) y en el caso de personas con discapacidad se le suman a esa jornada 125 minutos diarios en promedio (2.05hs). Esas tareas de cuidado son compartidas con otro adulto en el hogar en menos del 40% de los casos.

El 58% de las mujeres que viven solas con hijos/as refirió no destinar horas para navegar en internet o redes sociales. Asimismo, la mitad de ellas no dedica tiempo al estudio o capacitación. El 52% de las mujeres que viven en familia con pareja y/o hijos/as, no destina ninguna hora a la realización de deportes. El 40% de ellas tampoco dedican minutos al estudio o formación.

Estado de ánimo y preocupaciones

Las encuestadas manifestaron mayoritariamente tener un estado de ánimo negativo durante el Aislamiento Social Preventivo. En general, en todas las encuestadas, la preocupación más mencionada es la salud de la familia, seguida por la falta de dinero. Esto cambia en el grupo de mujeres que vive sola con sus hijos/as y las mujeres trans/travestis. En estos dos grupos la mayor preocupación es la falta de dinero y posteriormente la salud de la familia.

Otro punto es que en los datos arrojados por la encuesta, no se muestran diferencias sustanciales en el tiempo destinado a las tareas domésticas entre las mujeres que viven solas con hijos/as y aquellas que viven con pareja e hijos/as.

“La adopción de medidas para la prevención del contagio, tales como: aislamiento social obligatorio, distanciamiento, tele-trabajo, educación no presencial, cierre de centros de atención de personas con discapacidad o de recreación para personas mayores, licencias de empleados/as de casas particulares o cuidadores, restricciones en el transporte público, y otras; aumentan las responsabilidades del cuidado en el hogar recayendo principalmente en las mujeres. Urgen, entonces, medidas que protejan la salud integral de las mujeres en contextos de pandemia”, concluye el informe.

Por todo lo antedicho, “necesitamos la puesta en marcha de medidas integrales hacia el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado”, explicitan desde el Observatorio. “Tenemos derecho a ser cuidados/as, y que esas actividades sean reconocidas, que sean repartidas en una forma más democrática y equitativa en los hogares y no recaigan sobre nosotras y perpetúen las desigualdades”.

En lo referido a las tareas domésticas de cocina, limpieza, orden de ropa, y compra en comercios, no se muestran diferencias sustanciales entre las mujeres que viven solas con hijos/as (9.54 horas diarias) y aquellas que viven con pareja e hijos/as (10 horas por día).



Qué le piden al Estado

Legislación que garantice un Sistema Integral de Cuidados, que incluya el reconocimiento de las tareas reproductivas en el marco de la Economía Popular.

Instalación de espacios cercanos y accesibles para cuidados de la niñez. Centros de desarrollo y educación infantil.

Centros integrales públicos para personas Mayores.

Actualización de las encuestas oficiales sobre uso del tiempo.

Campañas de difusión que visibilicen el aporte económico de las tareas domésticas y de cuidado.

Promoción de la planificación en el hogar hacia un reparto igualitario de las tareas domésticas y de cuidado. Campañas de sensibilización en masculinidades presentes y responsables.

Implementación de la Educación Sexual Integral, para la problematización de los estereotipos culturales vigentes, incentivando una mayor democratización de las tareas domésticas y de cuidado. Promover una ESI No Binaria.

Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, ampliando los plazos de licencia establecidos para los padres por nacimiento de sus hijos y en caso de enfermedad. Reducción de la jornada laboral de trabajadores/as para cuidado de niños a cargo de hasta 4 años de edad.

Promover en el ámbito público y privado la inclusión de mujeres en puestos de mayor jerarquía.

Multiplicar la oferta académica on line en programas accesibles a mujeres con personas a cargo.

Garantizar la conectividad en todo el territorio argentino.

Estimular la formación para mujeres en tareas y oficios más calificados y remunerados.

Espacios y actividades recreativas cercanas, accesibles para mujeres.

Inclusión laboral travesti trans integral.

¿De qué manera impacta la sobrecarga de cuidados en las mujeres y personas LGBTI+?

Los cuidados recaen mayoritariamente sobre las familias y dentro de éstas sobre las mujeres y personas LGBTI+. Esto implica que al realizar tareas de cuidado, ocupan mayor parte de su día en esas actividades y tienen:

Menos tiempo libre y de descanso

Menor tiempo para desarrollarse profesional y laboralmente

Menos acceso al mercado de trabajo

Menos posibilidades de tener salarios equivalentes al de los varones (brecha salarial)

Mayores tasas de desempleo e informalidad

Menos tiempo para participar en actividades políticas

Más probabilidad de caer en la pobreza

Menores posibilidades de salir de situaciones de violencia por falta de autonomía económica

Fuente: Ministerio Nacional de las Mujeres



¿De qué hablamos cuando nos referimos a las tareas de cuidados?



Las actividades básicas que hacemos para vivir:

Hacer las compras

Cocinar

La limpieza del hogar (barrer, planchar, ordenar, hacer la cama, entre otras)

El cuidado directo de otras personas (niñez, personas mayores, personas con discapacidad que requieren apoyo)

La coordinación de horarios y traslados (médico, escuela, cumpleaños, actividades extra escolares, apoyo escolar, entre otras)

Tareas comunitarias y otras tareas en el barrio



Fuente: Ministerio Nacional de las Mujeres