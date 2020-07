Un pedacito de tela para cobijar del frío

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un grupo de mujeres del distrito costero impulsa una campaña de donación de lana o retazos de materiales similares para confeccionar colchas que entregan a los que más necesitan. El equipo solidario se repartió las tareas y cada una aplica sus habilidades para dar calor en tiempos de bajas temperaturas.

Si bien el presente sanitario y económico complejo que se atraviesa a nivel mundial desnuda la crudeza de las necesidades que tienen muchas personas, a veces también sirve para sacar a la luz la capacidad que tiene el ser humano de cambiar las cosas a través de la solidaridad.

Con muy poco, se puede hacer muchísimo. Y eso es lo que ocurre en Sauce Viejo con un grupo de mujeres que preocupadas por las consecuencias que puede generar el frío en tiempos de pandemia, decidieron aportar su granito de arena. Es así que hace un tiempo se organizaron e impulsaron una campaña solidaria para confeccionar colchas que son entregadas a los vecinos de bajos recursos que las necesiten. Lo que piden puntualmente es ovillos lana, cuadraditos de este material o retazos de tela para crear estas frazadas por medio del trabajo coordinado que cada una sabe hacer.

“Nos movilizamos a través de las redes sociales y por el boca a boca, y así la gente empezó a dar lo que podía, incluso prendas que se estaban deshaciendo y que para nuestro objetivo venían bien”, explicó a El Litoral Miriam Marsó, integrante de este equipo sauceño. “La que no teje se dedica a armar las colchas, y sino hace otra cosa, pero todas colaboramos con esta noble causa”, agregó.

Continuidad

En paralelo a la campaña, el grupo también viene pidiendo ropa en buenas condiciones para luego donarla. “Además de estas cobijas, hemos distribuido indumentaria y calzado en distintas partes del pueblo, porque sabemos de las necesidades existentes y por eso tratamos de dar una mano”, señaló Miriam, quien destacó la gran solidaridad que poseen los vecinos del distrito sauceño.

Para tranquilidad de todos, la campaña no tiene fecha de finalización, por lo que se puede contribuir al objetivo sin apuro alguno. Por otra parte, Marsó se preocupó por aclarar que la iniciativa no tiene bandería política y no toma en cuenta “raza, religión, ni nada por el estilo”.

En tanto, la mujer insistió en la importancia de poder colaborar con cosas simples que a otros, pueden cambiarles la vida. “Necesitamos que la gente se involucre un poco más, que participe, porque realmente necesitamos de la ciudadanía; nos moviliza la gente con necesidades, por eso actuamos”, recalcó. Para ejemplificar esto, se refirió a lo sucedido en la zona conocida como Barranquera 1, donde se produjeron derrumbes que dejaron sin vivienda a varios habitantes. “Esa gente quedó desprotegida y los estamos ayudando con lo que podemos”, comentó Marsó. Para cerrar, adelantó que mientras se pueda se seguirá adelante con esta campaña solidaria, porque al igual que lo que ocurre con los cuadraditos de lana que terminan formando colchas, “con ayuda de todos, podemos hacer cosas grandes”