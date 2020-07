Afinan detalles sobre el nuevo proyecto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mientras la reanudación de la actividad sigue en la nebulosa total, en la Crema comenzaron las primeras charlas entre la dirigencia y el cuerpo técnico para el nuevo proyecto deportivo y analizar altas y bajas que se pueden producir.

La semana, como en todos los clubes, comenzó con la expectativa de que en su transcurso iba a surgir la fecha para retomar los entrenamientos y los ojos estaban puestos en la reunión prevista para el martes pasado entre AFA y Gobierno, pero la suba de contagios y muertes provocados por el coronavirus hizo que el encuentro se posponga y la incertidumbre siga reinando en todo el fútbol argentino.

A ello se suma la indefinición de no saber qué formato tendrá la disputa del principal torneo de la Primera Nacional y cómo se definirán los ascensos a la Liga Profesional.

A pesar de no contar con un panorama claro, la directiva de Barrio Alberdi, obligada por la apremiante situación económica y financiera, ya tomó decisiones importantes. La primera de ellas fue no renovar los contratos de los 16 jugadores cuyo vencimiento operó el 30 de junio pasado, a pesar de que con su partida perdió toda la base titular y los que eran considerados por el DT Walter Otta como primeros cambios. En segundo lugar se renovó el vínculo con el entrenador hasta el 31 de diciembre y finalmente se resolvió encarar todo lo que juegue hasta fin de año con la base de jugadores que son propiedad de la institución, en su mayoría juveniles con muy poco rodaje en el equipo mayor.

A partir de estas premisas lo que siguió fue esperar que se determine la vuelta a la actividad y para que no los encuentre con la guardia baja comenzaron las reuniones formales entre integrantes de la Subcomisión de Fútbol y el conductor técnico, quien aceptó el desafío de ponerse al frente de un grupo con poco y nada de experiencia, salvo alguna que otra excepción.

Si bien no utilizó a casi ninguno de los elementos juveniles con los que se las tendrá que arreglar para darle forma a su equipo, a favor de Otta juega que es un gran conocedor de las divisiones del ascenso y puede recomendar jugadores cuya contratación no implicaría un erogación considerable para la flaca caja de Atlético, pero pueden rendir en buena forma.

De todas maneras, todos tienen muy claro que el equipo que se viene en el futuro inmediato no estará para pelear por grandes cosas y la apuesta es a largo plazo.

Igualmente, lo acordado es que todos los jugadores del actual plantel profesional tengan oportunidades suficientes para mostrarse, luego tendrán chances los recursos de inferiores y recién después se verá si se refuerza alguna posición.

Se pueden ir

Asimismo, se sigue de cerca la situación de algunos futbolistas que están siendo sondeados por otros clubes y si llega una buena oferta económica por alguno de ellos no se le dirá que no, aun a riesgo de seguir debilitando el plantel.

Hasta ahora se conoció el interés de clubes del país, entre ellos Godoy Cruz y Tigre, como también del exterior (un club de Suiza) por el lateral derecho Lucas Blondel y hay optimismo en que se pueda avanzar con las negociaciones. La dirigencia afirma que solo saldrá de la Crema mediante una operación de venta y pretende 850 mil dólares por su pase.

Cuando se empezó a mover este mercado de pases, que todavía no logra despegar, Unión de Santa Fe habría preguntado por el mediapunta zurdo Marco Borgnino, pero no se produjeron novedades, aunque no estaría caída la posibilidad. Los Tatengues también tienen en el radar al carrilero diestro Enzo Copetti, quien también estaría en los planes de Aldosivi y Colón de la capital provincial y no se sabe si hay conversaciones firmes con alguno de ellos.

Finalmente, otro que tendría chances de emigrar de Rafaela es el volante de contención Emiliano Romero, quien fue ofrecido a Huracán de Parque Patricios y se espera una respuesta.

Una pregunta que sorprendió a Otta

El DT de la Crema habló con una emisora de Buenos Aires y le preguntaron sobre el gerenciamiento en la institución de barrio Alberdi. En la nota dada a conocer por La Opinión de Rafaela, el entrenador expuso los conceptos que también ha mencionado a los medios sobre cómo se viene dando este proceso tan particular por el contexto de la pandemia que tiene frenados los torneos.

“De los jugadores que terminaron su contrato no le pudimos renovar a ninguno lamentablemente. Hay unos puestos que en inferiores hoy no podemos cubrir, así que alguna incorporación vamos a tener que hacer, obviamente con un presupuesto bajo y acotado. Es el momento en que el club necesita de los chicos de la casa y tenemos que trabajar para potenciarlos y tratar de hacer un buen papel”, fue una de sus frases.

Sin embargo, uno de los periodistas porteños lo consultó sobre un tema siempre complicado y que no deja de llamar la atención. Fue sobre un rumor de un posible gerenciamiento de Atlético, a lo que Otta dijo: “La verdad es que no sé, a mí no me dijeron eso. La verdad es que no supe nada y acá no salió nada, la verdad es que me dejás sorprendido. Nosotros tenemos un año y medio de contrato por delante, lo vamos a firmar seguramente en estos días y no tenemos ninguna novedad de otro aspecto”. Queda claro que por el momento no deja de ser una situación que hay que tomarla como una pregunta como para sacarse una duda, ante un rumor seguramente infundado que no surgió en Rafaela.