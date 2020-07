Isla le abre la puerta a Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El chileno Mauricio Isla dijo que aún no resolvió en dónde continuará su carrera y que “no se trata de una cuestión de plata”, al tiempo que considera la posibilidad de jugar en Boca Juniors, club al que puso al nivel de “Real Madrid, Barcelona o Juventus”.

“Todavía no resolví sobre mi futuro, tengo que pensar bien, no es un tema de plata. Claro que uno quiere jugar en el mejor equipo de Sudamérica: Boca está a la altura del Real Madrid, del Barcelona, de la Juventus. Pero lo tengo que pensar muy bien porque no he jugado nunca en Sudamérica”, dijo Isla a Radio Agricultura de Santiago de Chile.

“Fui claro con Román (Riquelme), esto no tiene nada que ver con el dinero, es la seguridad que yo quiero tener para mi señora y mi hija. Él me llamo en enero y le pregunte por qué Boca quería mi presencia, ya que tiene muy buenos laterales”, explicó el jugador, uno de los nombres que suena en este marcado de pases para el club de la Ribera. “Riquelme me dijo que me vio en la selección chilena y quiere un jugador con más experiencia en el equipo. Si voy a Boca lo voy a vivir con una emoción tremenda, por su hinchada y por la institución que es. Pero esto recién empieza y por el tema de la pandemia, hay que hablarlo con claridad”, comentó sobre el interés de Boca para que sea uno de los refuerzos para jugar la Copa Libertadores.

“Hace trece años que estoy jugando en Europa. Uno tiene que estar preparado para trabajar y aceptar. Si voy a Boca es al cien por ciento, no voy a estar cinco meses allá y después me vuelvo”, dijo el lateral que integra la selección chilena de fútbol.

Isla quedó libre el 30 de junio pasado del Fenerbahce de Turquía y tuvo un sondeo por parte del Leeds de Inglaterra, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, y también del Betis de Sevilla. “Hay que esperar, recién se terminó la Liga (española) y muchos equipos están de vacaciones. Veremos qué decisión tomo. En Sudamérica las fronteras están cerradas. Agradezco los mensajes de los argentinos y sé lo que es Boca, pero hay que arreglar algunas cosas”, dijo el futbolista desde Alicante, en donde se entrena por estos días.

Mauricio Isla, de 32 años, surgió en Universidad de Chile, donde nunca jugó en primera ya que cuando era un jugador juvenil fue transferido al Udinese de Italia. Después jugó en Juventus, Queens Park Rangers de Escocia, Olympique de Marsella, Cagliari y Fenerbahce. Con la selección chilena fue figura importante en la obtención de la Copa América en 2015 y 2016.

Maradona se muda a La Plata

Diego Maradona se mudará este fin de semana a un barrio privado de La Plata ubicado a solo 10 minutos del predio deportivo del club, Gimnasia y Esgrima, confirmaron a Télam allegados a la dirigencia del “Lobo”.

Los directivos “triperos” indicaron que el entrenador de Gimnasia tomó la decisión “para poder estar con los jugadores todos los días” y conducir las prácticas del plantel cuando se reanude la actividad deportiva, en el marco de la pandemia de coronavirus.

La vivienda a la cual se mudará el “Diez” se encuentra ubicada en el barrio cerrado Campos de Roca, sobre la ruta 2, que desde enero “está preparada según los pedidos del entrenador para ser habitada”, indicaron desde el club platense. Quien anticipó la mudanza de Maradona fue su abogado, Matías Morla, quien el pasado miércoles aseguró en declaraciones periodísticas que Maradona busca estar más cerca del predio de Gimnasia -ubicado en la localidad de Abasto- y “poder estar presente con los jugadores todos los días en las prácticas”.

“Sí, Diego se mudará este fin de semana, como está permitido en la Provincia de Buenos Aires. Se irá de Bella Vista -una vivienda ubicada en el barrio privado Los Fresnos- al country Campos de Roca, sobre la ruta 2, que está a diez minutos de Estancia Chica”, explicó Morla.

De esta manera, este fin de semana se cumplirá el objetivo anunciado por el entrenador del “Lobo” y sus allegados, ya que el cambio de domicilio le permitirá evitar el viaje de los más de 100 kilómetros que debía realizar a diario para conducir las prácticas del plantel “tripero” en el predio deportivo de Gimnasia.

A Ecuador

Independiente entabló negociación con Emelec, de Ecuador, por la cesión a préstamo del mediocampista Fernando Gaibor, quien así volvería al club de sus inicios y del cual partió hacia la Argentina cuando fue adquirido en cuatro millones de dólares por los de Avellaneda en 2018. El volante ecuatoriano, que regresó al “Rojo” tras su paso a préstamo por Al Wasl de Emiratos Arabes Unidos, tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2021 y es uno de los contratos más elevados, e incluso reclamó por la deuda de haberes caídos y por diferencia en el valor del dólar.