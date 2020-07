https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 25.07.2020 - Última actualización - 5:42

5:36

Un 24 de julio de 1960, en la cancha de River, el equipo albiceleste dirigido por Victorio Spinetto le ganó en un amistoso a la “Furia Roja”, que tenía a Afredo Di Stéfano como la máxima figura. Pero el jugador destacado del partido fue el delantero-goleador que por ese entonces jugaba en San Lorenzo.

Argentina venció a España 2-0 con dos goles de Sanfilippo El día que todos fueron a ver a la "Saeta Rubia" y terminaron aplaudiendo al "Nene" Un 24 de julio de 1960, en la cancha de River, el equipo albiceleste dirigido por Victorio Spinetto le ganó en un amistoso a la “Furia Roja”, que tenía a Afredo Di Stéfano como la máxima figura. Pero el jugador destacado del partido fue el delantero-goleador que por ese entonces jugaba en San Lorenzo.

Un 24 de julio de 1960, la Selección Argentina derrotó en un partido amistoso a España por 2 a 0 en el estadio Monumental de River, llamado en esos años Antonio Vespucio Liberti. Los goles del conjunto nacional, que jugó un excelente partido, fueron obra de José Francisco Sanfilippo. Esa tarde, el delantero argentino Alfredo Di Stéfano jugó para los españoles, siendo visitante en su propio país.

Argentina sumó un nuevo triunfo en el Monumental, en este caso gracias a un doblete que el “Nene” Sanfilippo concretó a los 30 y a los 37 minutos del primer tiempo. Acaso haya sido la de ese día (del cual este viernes se cumplieron 60 años) su máxima performance con la casaca celeste y blanca, ya que gracias a sus dos conquistas, el seleccionado albiceleste acreditó un triunfo que sirvió para levantar la autoestima del fútbol argentino, que estaba por el suelo tras su participación en el Mundial de 1958, el que se denominó el “desastre de Suecia”.

De todos modos, no hay que olvidar que al amistoso al que se hace referencia se trata de séptimo consecutivo sin derrotas ante elencos europeos en Buenos Aires, ya que anteriormente, Argentina había ganado cinco encuentros (Yugoslavia, 3-1 en 1930; Inglaterra, 3-1 en 1953; España, 1-0 en 1953; Italia, 1-0 y Checoslovaquia, 1-0 en 1956) y empatado uno (Inglaterra, 0-0 en 1953).

Justamente la racha positiva se “cortó” en el cotejo siguiente al de la victoria frente a España de hace 60 años, cuando la Selección Argentina cayó 2 a 1 ante la Unión Soviética en 1961.

También hay que tener en cuenta otro mal antecedente del seleccionado argentino, ya que venía de ser vapuleada días antes por Brasil en la Copa del Atlántico por 5 a 1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Esa goleada hizo que el entrenador Guillermo Stábile se alejara definitivamente de su cargo luego de 20 años, asumiendo Victorio Spinetto, que de todas maneras apenas duró un año.

El “Nene”, la figura. Argentina venció a España 2-0 jugando un gran partido, luego de varios años de bajo rendimiento en el plano internacional. José Francisco Sanfilippo, el máximo goleador de aquel momento de nuestro fútbol, conquistó los dos tantos albicelestes. En la foto, el segundo, definiendo ante la salida del arquero Ramallets. Foto: Archivo

Grande el “Nene”

Antes de hacerle comer todos los amagues televisivos a Sergio Goycochea en el programa de “Chiche” Gelblund, y hacer el ridículo en su intento por ser diputado nacional, José “Nene” Sanfilippo era un grandioso goleador y pudo demostrarlo convirtiendo los dos goles, a los 30 y 37 minutos, que le dieron la tercera victoria consecutiva a Argentina sobre España en este amistoso disputado en 1960, nuevamente en el Monumental. En esos tiempos, quien pivoteaba entre la izquierda cubana y la derecha franquista era Arturo Frondizi, quien visitó la Península a comienzos de ese año y dio la excusa para este nuevo encuentro a mitad de año.

Al equipo argentino lo dirigía Victorio Spinetto, quien debía curar la vieja herida del Fracaso de Suecia dos años antes. Aquella jornada, Argentina se quedó con el triunfo por 2-0. España ya le enrostraba a su rival el astro argentino Alfredo Di Stéfano. Pero otro “ajusticiador” como el “Hacha” Navarro era el encargado de hacer justicia por mano propia. España venía de retirarse de la Eurocopa al negarse a enfrentar al sucio trapo viejo frente a su pura y bondadosa camiseta roja. De nada le sirvieron sus victorias previas ante Perú y Chile para evitar la derrota.

En la revista “Goles”, Enzo Ardigó resumió el triunfo con el título de “Argentina ganó jugando “su” fútbol”. Era el de la inventiva, la sorpresa, fuera de las tácticas estructuradas que muchos técnicos impusieron después.

Síntesis

Argentina 2



España 0



Argentina: Antonio Roma; Rubén Marino Navarro y Miguel Ángel Vidal; Carmelo Simeone, Juan Héctor Guidi y Federico Sacchi; Norberto Constante Boggio, Oscar Pablo Rossi, Norberto Menéndez (75’ Walter Jiménez), José Francisco Sanfilippo (70’ Ernesto Grillo) y Raúl Oscar Belén.



D.T.: Victorio Spinetto.



España: Antonio Ramallets; Feliciano Muñoz Rivilla y Jesús Garay (45’ José Santamaría); Álvaro Rodríguez “Alvarito”, Martín Vergés y Juan Segarra; Jesús María Pereda, Luis Suárez, Alfredo Di Stéfano, Joaquín Peiró y Enrique Collar.



D.T.: José Villalonga.



Goles: en el primer tiempo, a los 31 y 37 min., Sanfilippo (A).



Cambios: en el segundo tiempo, al comenzar, José Santamaría por Garay (E); a los 25 min., Ernesto Grillo por Sanfilippo (A); a los 30 min., Walter Jiménez por Menéndez (A).



Cancha: River.



Árbitro: Carlos Robles (Chile).

“Fue una ofensa para Argentina”

Foto: Archivo

Con la camiseta de la selección de España, Alfredo Di Stéfano anotó 23 goles en 31 partidos jugados. El delantero argentino, en una de las tantas entrevistas realizadas por medios españoles, revivió el hecho de haber enfrentado a la selección de su país natal precisamente en Buenos Aires y en la cancha de River, club en el cual fue ídolo: “Bueno, Argentina, por una cosa u otra, estaba peleada con el mundo, que si estaba Perón, que si no. Estando en River, me seleccionaron. Jugué el Campeonato Sudamericano (1947), lo ganamos y ya no hubo más. En el 48 fue la huelga, en el 49 fui a Colombia y luego me vine para acá. Fue una ofensa para Argentina. El que se fue, se fue...”

Bien ganado. Como presente por el triunfo en el amistoso internacional que jugaron entre ambos países, la Real Federación Española de Fútbol le otorgó una copa conmemorativa a la Asociación del Fútbol Argentino. Foto: Archivo

—¿Se siente orgulloso de haber pertenecido a la española?

—Sí, para mí defender los colores de España era como ir con Argentina porque uno es de donde nace y de donde viva. No se olvida el país donde uno nació porque lo tiene en el corazón, pero también mi corazón lo tengo en España porque me lo ha dado todo: trabajo, salud, vida, familia, amigos, etc.