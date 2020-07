https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

River empieza a recuperar jugadores extranjeros Buenas noticias para Gallardo Nicolás De la Cruz vuelve de Uruguay con la mira puesta en los entrenamientos que se darán en los próximos días. El objetivo es que el resto se sume lo antes posible.

El mediocampista Nicolás De la Cruz retorna desde Uruguay y es el primer integrante del plantel de River en volver del extranjero, tal como pidió el entrenador Marcelo Gallardo ante el inminente permiso del Gobierno nacional y la AFA para poder retomar los entrenamientos, con la reanudación de la Copa Libertadores en el horizonte.

De la Cruz iba a llegar por vía marítima desde Montevideo, donde la situación sanitaria menos grave le permitió tener menos restricciones para llevar adelante el plan físico preparado por el cuerpo técnico “millonario”.

De todas formas, el uruguayo, titular en el último tiempo dentro de la estructura de Gallardo, deberá cumplir aquí con los 14 días de cuarentena obligatoria, tal como establece el protocolo del Gobierno argentino.

El mismo camino que De la Cruz deberán hacer el defensor Robert Rojas (está en Asunción y no pudo abordar un avión este jueves por lo que evalúa cómo volver) y el chileno Paulo Díaz, que también espera novedades por vía aérea o si no lo hará en automóvil desde Santiago.

Para los tres colombianos, en tanto, ya tienen sitio reservado en un vuelo desde Medellín los delanteros Jorge Carrascal y Rafael Borré, mientras que el lunes lo haría en un avión privado Juan Fernando Quintero.

La intención de Gallardo es que todos los jugadores que se fueron al extranjero por la cuarentena para estar más cerca de sus familias en la pandemia, estén disponibles si es que, como proyecta la dirigencia de AFA, se habilitan los entrenamientos en la primera semana de agosto.

Para ese momento, además, el “Muñeco” ya tiene tres futbolistas juveniles para promover a practicar con el plantel profesional: Federico Girotti, Enzo Fernández y Augusto Aguirre.

Girotti, de 21 años, es un delantero punzante y ya tuvo 50 minutos oficiales en Primera: por Superliga, en el 1-3 contra Patronato de principios de 2019, y en la Libertadores 2020, durante la caída 0-3 ante Liga en la altura de Quito con una formación alternativa.

Fernández, de 19 años, es un mediocampista de características mixtas, con pegada e inteligencia, tal como se vio en su único partido en Primera: nueve minutos en el 0-3 ante Liga, por la Libertadores 2020.

Por último, el correntino Aguirre, de 20 años, juega como marcador central, con un estilo al que comparan con Lucas Martínez Quarta, una de las piezas que podrían venderse en este mercado. Debutó en Primera División en el 0-4 frente a Talleres en 2017, cuando el conjunto de Gallardo visitó Córdoba con suplentes y juveniles.

“Sería imposible poder jugar la Copa Sudamericana”

Daniel Stumbo, médico del plantel de Vélez Sarsfield, estimó que “sería imposible poder jugar la Copa Sudamericana”, que la Conmebol programó su reinicio para el 27 de octubre próximo, en la que el equipo de Liniers debe disputar los 16avos de final.

“La decisión de nuestro gobierno fue cerrar las fronteras -por la pandemia de coronavirus- y hasta que no se resuelva esta situación sería imposible poder jugar la Copa Sudamericana”, avisó Stumbo en diálogo con “El Show de Vélez” por AM 1600, lo que debiera tenerse en cuenta también para la Copa Libertadores, que reiniciará el jueves 17 de septiembre para los clubes argentinos. “Hoy, por ley, toda persona que llega del exterior debería cumplir los 14 días de cuarentena”, recordó el facultativo, asintiendo lo indicado por el infectólogo Pedro Cahn en la reciente reunión con los dirigentes del fútbol argentino.

Más compleja sería la situación para la vuelta a los entrenamientos, que se avizoran para la primera quincena de agosto, de acuerdo a lo expuesto por Stumbo: “Hoy no están las condiciones dadas para volver a los entrenamientos”, aseveró.

En otro orden, Vélez intenta apurar la negociación para cerrar la contratación del delantero Cristian Tarragona, que el 30 de junio pasado quedó desvinculado de Patronato, de Paraná, porque en el mercado de pases apareció Estudiantes de La Plata, también, muy interesado. Tarragona, de 29 años, con paso anterior por Arsenal, Temperley y Atlante de México, entre otros, en el último campeonato de la Superliga marcó nueve goles con la camiseta del “Patrón” y es prioridad para los de Liniers.

Zielinsky: “No es verdad que en AFA se preocupan por todos los equipos”

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, cargó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la decisión de finalizar la temporada tras la interrupción de las actividades por la pandemia de coronavirus, afirmó que “no es verdad que se preocupan por todos los equipos” y consideró que “se hizo todo mal”.

“Creo que se hizo todo mal, no sé por qué se suspendió el torneo y ahora va a haber uno nuevo. El fútbol tiene que reorganizarse, no es verdad que se preocupan por todos los equipos”, señaló el director técnico en declaraciones radiales. Y agregó: “Arriesgamos el torneo local para enfocarnos en la copa internacional porque no teníamos el presupuesto necesario para hacer las dos. ¿Y qué pasó? Cancelaron la Superliga. Nos perjudicaron”. En la misma línea, el “Ruso” sostuvo: “No se premia a quien hay que premiar y no se castiga a quien hay que castigar. Cuando las cosas funcionan así, parece que hacer las cosas bien o mal valen lo mismo”.

En cuanto al regreso a las prácticas, el DT del elenco tucumano consideró: “Se debería dejar entrenar a los equipos clasificados a la Copa Libertadores, por la lógica y simple razón de que Argentina tiene que competir en igualdad de condiciones. Creo que deberíamos haber trabajado un poco más o por lo menos tener la sensación de que se están buscando alternativas. No se puede seguir así. En otros países con la misma problemática, sí pudieron avanzar con algunas cosas”, agregó Zielinski.

Por último, expresó: “A esta altura del partido hay que arrancar, no hay otra vuelta. Se tomaron decisiones y hoy hay que pensar en lo que viene. Lo de atrás no se puede modificar, hay que tener las cosas claras, el daño que se ha hecho no se puede cambiar”.