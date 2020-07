Águila: "El virus no está en la calle, sino en la gente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los casos de coronavirus en la Cuna de la Bandera crecieron esta semana. Un médico experto habló sobre el Covid-19, los cuidados y tipos de pacientes enfermos. El problema de tener circulación comunitaria.

Circulación comunitaria. Dos palabras que se dijeron muchas veces en Rosario en estos últimos días y que implican que el Covid-19 puede expandirse con mayor rapidez en la ciudad. El miércoles 22 se confirmaron 31 casos, el récord de positivos. Damián Águila, médico infectólogo de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, habló con El Litoral sobre la pandemia.

- Se confirmó la transmisión comunitaria de Covid-19 en Rosario. ¿Qué implicancias tiene esto para los ciudadanos?



- A mí me gusta definir lo que es la transmisión comunitaria. Es una definición epidemiológica. Cuando hay un caso positivo, podemos a veces identificar quién le transmitió el virus, que son grupos de personas por conglomerados. En un momento teníamos tres, cuatro, cinco, diez conglomerados. Cuando hay una persona que le da positivo covid y no podemos identificar de dónde lo adquirió, recién ahí se dice que esa persona se infectó por una transmisión comunitaria. Que no significa que el virus está en la calle como la gente a veces piensa. El virus no está en la calle. El virus está en la gente y se transmite de persona a persona.

- ¿La gente se tiene que cuidar de todos?



- Cuando uno ve a alguien con fiebre, catarro, es un acto reflejo alejarse, pero hay gente que en general, antes de estar enfermo, durante dos días previamente al inicio de los síntomas ya elimina virus. Una persona aparentemente sana no significa que no sea transmisora de la enfermedad. Más que sana es una persona que está antes de iniciar los síntomas, porque probablemente a las 48 horas empiece con los síntomas o incluso tiene síntomas mínimos. Hay gente que es oligosintomática, que sólo tiene falta de olfato o sólo problemas digestivos o sólo dolor de garganta. Uno piensa que es una alergia, un cuadro leve, y tiene covid y está transmitiéndolo. Por eso, cuando una persona se cuida, se tiene que cuidar con todo el mundo. No particularmente con la gente enferma. La distancia hay que mantenerla, el barbijo hay que usarlo, lavarse las manos frecuentemente. Independientemente con quién uno esté. El único lugar donde podemos relajarnos es en nuestros círculos íntimos. Dentro de nuestras casas, con nuestras familias, que sería nuestra burbuja.

- Se habla de tres tipos de enfermos: sintomáticos, asintomáticos y oligosintomáticos. ¿Es correcto?



- Los oligosintomáticos son los que tienen muy pocos síntomas. Los asintomáticos son los que no tienen síntomas, pero puede ser que estén en las 48 horas previas a comenzar con los síntomas. Son asintomáticos en un momento, pero si uno espera dos días empiezan con los síntomas. Serían presintomáticos. Dentro de los enfermos, hay un 80% que va a tener síntomas leves. Hay un 15% que va a tener síntomas moderados que va a requerir internación, sin necesidad de estar en terapia (intensiva). Y hay un 5 por ciento que va a terapia intensiva. Así y todo, no todo el mundo muere. Hay muchos a los que se les hace el tratamiento de sostén. No es porque vaya a terapia muere. Los que tienen mayor riesgo de morirse son la gente mayor de 65 años. La gente de más de 65 años, o con diabetes, epoc, los insuficientes renales crónicos son la que se tiene que cuidar más. Porque si se enferman, entran en el grupo que más chances tiene de que le vaya mal.

- ¿La tasa de mortalidad es menor al 5 por ciento?



- Es mucho menor.

- ¿Cuál sería?



- Depende de qué estamos hablando. Es una mortalidad relativamente baja la del covid. Una cuestión es la tasa de letalidad y otra es la tasa de mortalidad. La tasa de letalidad es sobre los diagnosticados. Cuando empecemos a hacer los estudios de gente que estuvo enferma y no lo supo, ahí se va a diluir aún más la tasa de mortalidad. Esa es la verdadera tasa de mortalidad. Son pocos (los que se mueren), pero siempre están dentro del mismo grupo. Son gente mayor de 65 años que tiene enfermedades preexistentes.

- ¿Todas estas medidas son excesivas o son correctas?



- Mantener la distancia no es un cuidado excesivo, usar cubreboca tampoco es un cuidado excesivo. Lamentablemente son enfermedades que se transmiten por vía aérea, que uno se para a un metro y medio de distancia y no tiene por qué enfermarse. Es una enfermedad donde la gente joven se la lleva a la gente grande. No es un cuidado excesivo para prevenir que la gente muera. Hay gente que habla del efecto manada que dice que mientras más gente se infecte, va a haber menos virus circulando. Cuando uno hace la ecuación de cuánta gente muere cuando el 60 por ciento de la gente tiene anticuerpos, son miles y miles de personas muertas. Y cuando sean muchos los muertos, no van a ser sólo de gente grande. No hay que sentirse afuera del riesgo. Nunca hay que sentirse afuera del riesgo, porque cualquier persona joven, si bien es infrecuente, tiene posibilidad de pasarla mal y morirse. No sólo es por una cuestión colectiva, por una cuestión individual también hay que cuidarse. Esto es algo solidario. Nos cuidamos nosotros, la gente más joven, para que no se muera o no la pase mal la gente más grande. Hasta que, esperemos, haya una vacuna.

“Cuando hay mucha gente internada en la terapia intensiva y la terapia intensiva se llena, el que choque con la moto tampoco va a tener lugar para entrar a la terapia intensiva porque va a estar llena de gente con covid. El que tenga un infarto, que tenga un ACV, que tenga otra cosa también va a tener la cama de terapia ocupada. No es una cuestión de que solamente mueren los viejos. En esta pandemia va a morir un montón de gente por enfermedad no covid también. Y tiene que ver con la saturación de los servicios. Lo ideal es que la gente se enferme lo menos posible y se muera lo menos posible. ¿Cómo? Distancia, lavado de manos, uso del barbijo. No son medidas tan complejas. Es lo que nos tocó pasar”.

- También están las consecuencias económicas negativas que el aislamiento social conlleva. ¿Qué opina al respecto?



- El problema no es el aislamiento, el problema es la pandemia. Eso está claro. Yo te digo: “Abrí tu negocio mañana”. No va a ir nadie a tu negocio porque la gente no va a salir por la pandemia. No es un problema del aislamiento. No es el aislamiento la consecuencia económica. Países fuertísimos, europeos, norteamericanos están sufriendo catástrofes económicas. Nosotros encima que veníamos mal previamente la vamos a pasar peor. Tenemos en Latinoamérica los barrios populares, el eufemismo para decirle a las villas (de emergencia) y a la gente que la pasa mal. Tenemos deuda externa millonaria desde antes de que pase esto. Entonces es lógico que la pasemos peor que los países centrales. Es lo que generacionalmente nos tocó pasar. Esta catástrofe... A nuestros abuelos les tocó pasar la Segunda Guerra Mundial. A cada generación le habrá pasado una catástrofe de este tipo.