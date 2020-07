https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 25.07.2020 - Última actualización - 10:48

10:35

La sequía histórica y la pronunciada bajante de los ríos agravan el fenómeno que afecta al campo y las ciudades ribereñas santafesinas. La justicia imputó a propietarios de tierras incendiadas, quienes manifiestan su inocencia. La quema de pastizales pasó así de práctica de manejo ganadero a un problema ambiental sin soluciones a la vista.

Un año complicado Fuego en las islas: de ángel a demonio La sequía histórica y la pronunciada bajante de los ríos agravan el fenómeno que afecta al campo y las ciudades ribereñas santafesinas. La justicia imputó a propietarios de tierras incendiadas, quienes manifiestan su inocencia. La quema de pastizales pasó así de práctica de manejo ganadero a un problema ambiental sin soluciones a la vista. La sequía histórica y la pronunciada bajante de los ríos agravan el fenómeno que afecta al campo y las ciudades ribereñas santafesinas. La justicia imputó a propietarios de tierras incendiadas, quienes manifiestan su inocencia. La quema de pastizales pasó así de práctica de manejo ganadero a un problema ambiental sin soluciones a la vista.

Juan Manuel Fernández | jmfernandez@ellitoral.com

La incomodidad que el humo causó en las últimas semanas a los habitantes de ciudades como Rosario y Santa Fe puso nuevamente en debate el uso del fuego en las islas del Paraná.

Aunque hay versiones encontradas y aún no está probado que hayan sido encendidos por productores ganaderos, las inéditas condiciones en las que se produjeron los incendios este año les dio una escala pocas veces vista y llamó la atención de la opinión pública.

La política y organizaciones ambientales tomaron nota y dijeron los suyo. Hubo abrazos simbólicos al Río Paraná, se relanzó la campaña en busca de sancionar una Ley Nacional de Humedales y también el Ministerio de Medioambiente de la Nación avanzó judicialmente contra los propietarios de los terrenos que ardieron durante semanas. Yendo al extremo, un concejal rosarino pidió declarar persona no grata al gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y consideró que "la única forma de que se detenga la quema de pastizales es que el gobernador de Entre Ríos prohiba la actividad ganadera en los humedales".

Panorama técnico

Un especialista en extensión agropecuaria que hoy ocupa el cargo de Coordinador de Innovación Territorial del INTA Angel Gallardo explicó a Campolitoral algunas claves del problema. El médico veterinario Jorge Pane, quien durante muchos años estuvo destinado en San Javier y conoce al detalle la ganadería en islas, apuntó en primer lugar que este año se combinaron la histórica bajante de Paraná y una prolongada sucesión de heladas que potenciaron los incendios. "Hasta hace dos meses la isla venía muy verde, una barbaridad; pero todo se secó por el duro impacto que tuvieron las bajas temperaturas, que combinadas con la escasa humedad por el desecamiento de arroyos y lagunas heló todo; a su vez, sin arroyos que funcionen como cortafuegos naturales, como suele ocurrir, los incendios se hicieron incontrolables".

Sobre el origen del fuego, el técnico sostuvo que "es difícil comprobar si es intencional o no" aunque contempló que quizás algún productor haya recurrido a esta práctica. Al respecto indicó que existen dos épocas en el año en las que se recurre al fuego para promover la renovación de los pastizales: otoño y primavera. La primera no es peligrosa para la fauna, pero la segunda sí porque es cuando muchas especies (particularmente las aves) entran en etapa reproductiva. Por ello es importante hacerlo de manera controlada, lo que requiere de pericia por parte del ganadero y coordinación con autoridades locales.

Las quemas controladas, explicó Pane, exigen evaluar las condiciones climáticas, como intensidad y dirección del viento (imposible hacerlo si sopla a más de 25km/h), y contemplar los cortafuegos, que en campos planos pueden hacerse de manera artificial con el paso de un arado (como ocurre en los Bajos Submeridionales) pero en la isla son sólo naturales y los constituyen arroyos y lagunas. Incluye también la debida comunicación a autoridades locales, vecinos y bomberos. "Hay mucha literatura sobre el uso controlado del fuego en ganadería; INTA lo aplicaba antes y se hacían cursos de capacitación, pero en los últimos años cambió el enfoque", remarcó.

Es sobre los espartillares de los Bajos Submeridionales donde se comprueba el beneficio de esta técnica. "Salva a las vacas en el invierno, los productores saben hacerlo". Y es porque el espartillo desarrollado se seca y no es comestible para el ganado, pero el rebrote tras la quema sí es palatable y nutritivo, por lo que la hacienda lo aprovecha. El mismo principio se aplica en la isla, aunque en ese ecosistema más húmedo la vegetación permanece más tiempo verde. Pero este año, explicó Pane, con la sucesión de heladas quedó muy poco pasto verde, "apenas los canutillos sobre las orillas del río". Quizás esta sea una clave para entender la aparición fuera de época del fuego.

Por otra parte, en relación a la idea evitar la ganadería en las islas, el veterinario indicó que sería muy difícil e inconveniente. No sólo por el impacto social, sino porque -especialmente en el invierno, cuando merma la oferta forrajera- no habría campo suficiente en el "continente" para alojar el stock insular. "A lo sumo obligaría a realizar un destete precoz para enviar anticipadamente las categorías de invernada hacia otros distritos", sugirió.

Judicializados

Luego de varias semanas de quemas, alrededor de 15 propietarios de establecimientos ganaderos en zona de islas de Entre Ríos fueron imputados por la justicia federal a raíz de la quema de pastizales, acusados de infringir el artículo 186 del Código Penal que establece de 3 a 10 años de prisión a quien sea culpable de causar incendios y otros estragos. La causa se tramita en el juzgado federal n°4 de la ciudad de Paraná.

Uno de ellos es Enzo Vignales, propietario de un campo en el distrito de Victoria. El viernes 17 a última hora recibió la notificación de la justicia, convocándolo a prestar declaración el sábado por la mañana en Rosario. Así se enteró que su propiedad estaba incendiada, ya que desde 2018 abandonó la actividad ganadera y no tenía casi contacto con su campo, al que a raíz de la bajante sólo se puede acceder a caballo.

"He tenido la desgracia de que en otros campos se inició un incendio y dada la sequía y la falta de agua en riachos y lagunas internas, que se han secado, ese fuego se trasladó hasta el mío", indicó el propietario. Y remarcó que "no tenía conocimiento" del fuego en su propiedad. "Nos sentimos muy mal y muy perjudicados, somos alrededor de 12 a 15 dueños que ha salido a publicidad en medios todos nuestros nombres como imputados", agregó.

Vignales dijo que desde Paraná repentinamente emitieron un exhorto para hacer un proceso sumarísimo en Rosario, donde él reside. Tan de sorpresa lo tomó la situación que, dijo, "en ese juzgado me negué por derecho a declarar y espero hacerlo con un abogado penalista federal", lo que intentará hacer en la capital entrerriana. "Yo no me había enterado hasta que la justicia me citó", sostuvo.

Actores ajenos

Tercera generación de ganaderos en las islas, sobre el incendio indicó que "no lo tenía ni visto ni previsto que pudiera pasar", ya que en su zona la quema como práctica de manejo se realiza en otra época del año, más próxima a la primavera. A su entender, el fuego puede haberse iniciado por acción de "muchos turistas, cazadores y asentamientos en distintos campos que hacen que quizás se les escape un fuego; y ante la sequía que hay esto arde como un papel".

Al respecto explicó que, a tal punto la quema es una herramienta para los ganaderos de islas (sirve para limpiar de broza los campos y permitir el desarrollo de especies forrajeras nativas), que existe un protocolo de manejo en Entre Ríos mediante el cual el productor coordina su uso con las autoridades locales. "Esta zona está regulada desde Victoria; usted avisa y viene una brigada de personal; y los incendios son focalizados, es decir: un pedazo se quema en ese día, ellos indican cómo hacerlo en función de los vientos; se busca la forma de hacerlo de la mejor manera para que no afecte a la población", detalló.

"Nos vemos profundamente afectados", dijo, en nombre de los imputados cuyas identidades se hicieron públicas, causandoles un "daño moral", además de exponerlos al ataque de grupos ambientalistas que hasta amagaron con hacerle un escrache en su domicilio.

A ello se agrega que existen "multas demasiado elevadas si uno llega a quemar sin la autorización". De todos modos, hasta que la justicia se expida se ven obligados a correr con los honorarios de un abogado que los defienda. "Estamos tratando de unirnos, por ahora a través de Whatsapp, y comunicarnos sobre los avances que tenga el proceso", agregó.

El propietario consideró que el fiscal actuó "con la premura política de la gente del gobierno de hacer cesar esos fuegos". Consideró que "no es la manera", sino que debieran existir "controles de distintos organismos en la zona para que esos asentamientos y los cazadores y turistas tengan a resguardo cualquier fuego que quieran prender".