La nueva normalidad en Colón: los "blindajes"

La semana que viene será clave para la firma con las renovaciones de los canteranos. Se abre el contrato, mejora el salario, prolongan el vínculo y establecen montos millonarios de salida para una futura venta.

Nadie lo dirá jamás: pero con el polémico caso del tucumano Braian Galván —se fue libre a Colorado Rapids de la MLS y el club inició una demanda millonaria en la FIFA— se podría aplicar tranquilamente el viejo y famoso dicho: “No hay mal que por bien no venga”. Es que en las próximas horas, Colón firmará las renovaciones contractuales de cuatro canteranos y lo hará en “Modo Blindaje”, algo que se hará costumbre de ahora en más en el fútbol profesional sabalero, a pesar de la ausencia de un secretario técnico competitivo que se ocupe de estos temas.



Concretamente, en los próximos días (algunos antes que otros), se podrá volcar en la papeleta los acuerdos con los dos Tomás (Chancalay y Sandoval), además de Brian Farioli y Santiago Pierotti. Todos estos contratos tienen una particularidad en común: se vencen el 30 de junio del año que viene.



Es decir, para tener una idea luego del Tucumán Gate: los cuatro están en condiciones de hacer “la gran Galván”; es decir, firmar en diciembre de este año un pre-contrato con cualquier club del mundo como lo permite FIFA y el año que viene irse “libres”, sin que a Colón le quede un solo centavo.



Las cuatro negociaciones que ordenó José Néstor Vignatti, luego de lo que pasó con Colorado Rapids y la MLS, paso por acelerar el arreglo con estos cuatro contratos de vencimiento corto. Y, por lo que pudo chequear El Litoral, está todo encaminado con la misma estrategia dirigencial:



— 1) Los jugadores aceptan “abrir” su contratos y extenderlos en el tiempo

— 2) El club incluye, en todos los casos, una mejora salarial de esos jugadores para adelante

— 3) Se establece, entre las partes, una cláusula de salida a modo de “blindaje” que detalla todo: momento, porcentajes, plusvalía y el famoso monto millonario en dólares (distintos para cada caso)

De todas estas negociaciones, la que está un poco más demorada es la de Tomás Chancalay, cuyo agente FIFA es Adrián Ruocco, el mismo del “Apache” Carlos Tevez, le megaestrella de Boca. Lo que se está discutiendo, justamente, es la famosa cláusula y la forma de cobro.



El tema del dólar y sus restricciones especiales en la Argentina también impacta en los clubes a la hora de los blindajes y las cláusulas. Colón no escapa a las generales de la ley de mercado.



“Hagamos un ejemplo simulado. Si nosotros ponemos por tal jugador una cláusula de dos millones de dólares, ese club del extranjero deposita en la cuenta de Colón los dólares y el Estado lo pesifica al valor oficial de la moneda verde. Si con ese monto, que ahora está en pesos, el club quiere comprar dólares para un fichaje internacional y dar un salto de calidad, esos dos millones de dólares perdieron valor. Todo eso se discute”, explicaron a este diario.



En los otros casos, Pierotti, Farioli y Sandoval está todo “prácticamente terminado” y sólo faltan detalles pequeños. Es muy posible que en esta semana que se inicia se puedan firmar las renovaciones.



En el tema de Tomás Sandoval, ahora manejado por Pedro Aldave (una idea de Manuel Motaño, su consejero de siempre), hay una idea muy clara que habló el representante de Alario con Vignatti: buscarle un club donde pueda jugar, mostrarse y tener rodaje. “El objetivo sería que pueda ir a un club, por ejemplo del extranjero, donde se le permita incluir como juvenil”.



Los otros dos casos, Santiago Pierotti y Brian Farioli, ya dependen de la oficina rosarina de Fernando Cosentino, aunque en el caso del primero de ellos quien está cerrando la renovación es el propio tío del volante que estuvo en el radar del Feyenoord de Holanda. Por cuestiones obvias, quedan más detalles finales pendientes con Pierotti que con Farioli, pero con los dos se va a llegar a un acuerdo, firmarán el vínculo nuevo y tendrán el blindaje.



Alguna vez, de palabra, cuando le mejoró el contrato y le pidió que se quede “porque Colón lo necesitaba en la cancha” (había existidoen ese momento un interés de River), el mismo Vignatti le dijo a Germán Conti: “Si llega una oferta de 2.5 millones de dólares para arriba, hacemos la venta”. Cuando apareció lo del Benfica de Portugal, el pase se hizo.



Creo ya haber escrito ésto: ningún jugador es igual a otro y ningún representante es igual a otra por una sencilla razón...ninguna persona es igual a otra. En estos tiempos de la nueva normalidad en el Mundo Colón es preferible el viejo “papel en mano” antes que la aún más vieja frase de “A las palabras se las lleva el viento”.



Al cambiar los calendarios en la Argentina de la post pandemia, con temporadas de enero-diciembre, la mayoría de las renovaciones irán hasta el último mes del año 2022. O sea, por dos años más.



Insisto en la idea, luego del “Galván Gate”: para Colón, no hubo mal que por bien no venga. El fichaje libre del tucumano para los Rapids de Colorado encendió todas las alarmas en la comarca sabalera. No les quedó tiempo: pasaron de preocuparse a ocuparse sin término medio. A lo Vignatti, sin mánager. Y apagando cualquier otro posible incendio con los canteranos.