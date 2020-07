https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Investigan su identidad

Hallaron un cuerpo apuñalado más de cien veces y mutilado en Cutral Co

El hecho, descubierto este viernes, ocurrió en Cutral Co. Aún no pudieron identificar a la víctima ni determinar los motivos. Hay detenidos.

