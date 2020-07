Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Circunvalación del Belgrano Cargas

ALCIDES GARCÍA

“Quiero referirme al tema de la circunvalación ferroviaria de Santa Fe y no hago ningún comentario. Es para pedirles al señor intendente y al señor gobernador que soliciten al Ministerio de Transporte el expediente de la circunvalación del Belgrano Cargas y no necesitarán más nada para imponerse de la realidad. Yo presenté un proyecto que nadie publicó. Y bueno, ahí tienen notas a granel y si quieren verlo yo tengo copias de todo eso. Pero les ruego, por favor, que lo lean y ahí encontrarán objeciones que hice a la presentación. Gracias al diario por publicarme este mensaje”.

ARA San Juan

JUAN PUEBLO

“Soy un argentino común y silvestre, y digo: ¿podremos los argentinos bien nacidos saber, alguna vez, qué pasó con el submarino ARA San Juan?, ¿podremos lograr que se dignen a informarnos sobre los resultados finales de la investigación?, ¿podremos ver las fotos de ese navío argentino? ¡Qué tristeza produce todo esto!, porque este país está gobernado por traidores a la patria, por gente con la cabeza colonizada. Tenemos un periodismo que no investiga este tipo de temas, por lo menos, recordar los casos pendientes, lo cual me parece que es un acto básico de patriotismo... ¡Queremos saber qué pasó con el submarino! Todo esto da lugar a que se tejan toda clase de conjeturas ¡y con razón!, porque si no informan es por algo. Ya nadie se acuerda de esa pobre gente que murió, ¿ni siquiera se merecen el recuerdo de la Argentina? Es una vergüenza. Ojalá El Litoral recoja el guante y haga un artículo sobre este tema. Que alguien investigue”.

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Los gobernantes más difíciles de conservar son aquellos que se imponen a un pueblo libre. La libertad se olvida difícilmente y el solo eco de su hombre tiene bastante poder para suscitar innumerables rebeliones y despertar los corazones de quienes fueron ciudadanos y se resisten a ser súbditos”.

Tan rápido que no se entiende

ELSA

“Reitero un pedido de hace poco tiempo: ¿cómo puedo hacer para comunicarme con Telecom, sector informes? Yo tengo un servicio para las llamadas cuando no estoy en casa. Resulta que la persona que da el número que ha quedado grabado para poder yo luego llamar habla tan rápido, de una forma que es imposible tomar nota del número. Por favor, ¿adónde tengo que llamar?, o ustedes pueden comunicarse o indicarme qué trámite hacer, para que pasen más lento el mensaje, porque me es imposible tomar el número. Muchísimas gracias por todos los servicios del diario”.

Llegan cartas

Pensar/nos desde nuestro lugar en el mundo

Lucía Bagattin

Vivo en Soledad, un pueblo pequeño de la provincia de Santa Fe. Soy hija, nieta, hermana, novia y amiga. Soy médica veterinaria y soy docente. Aún no soy mamá, pero me gustaría serlo. Trabajo diariamente en lo que me gusta hacer. Me esfuerzo todos los días, y me pone contenta mi trabajo. Me gusta compartir con mis amigos y estoy preocupada por lo que nos está pasando como sociedad.

Comparto mis preocupaciones, que se resumen en un montón de dudas e interrogantes, para las que me resulta difícil encontrar respuestas inmediatas e individuales. Creo que necesitamos el aporte de todas las personas que están decepcionadas y preocupadas como yo, por las cosas que están pasando, por las cosas que estamos haciendo y permitiendo.

Algunas preguntas son las siguientes: ¿Qué investigan las ciencias sociales? ¿Cómo lograr que la gente vuelva a dialogar? ¿Qué debemos enseñar a los niños para prepararlos para vivir en este mundo? ¿Cómo incluir a los nativos que fueron desplazados?

Deberían educarnos para el deber ser y sentir. Las clases de ética deberían ser lo más importante. Porque si nos enseñan a ser honestos y felices el mundo sería mejor.

¡La docencia es algo tan noble! Ser docente es una elección, no debería ser un trabajo, porque se pierde el norte. Uno es docente porque le gusta enseñar, ayudar a alguien a comprender, hacerlo más feliz, llevarlo a la realidad.

En relación a los políticos, quisiera saber en qué se basan. En esta pandemia, quisiera saber cómo determinan los protocolos, a quién escuchan. El mundo lejos está de estar preparado. Me siento muy decepcionada. Debería haber una mesa con médicos, infectólogos, sociólogos, psicólogos y economistas, y evaluar ventajas y desventajas. Así es peor el remedio que la enfermedad.

Los científicos deberían trabajar juntos. No defender cada uno su hipótesis. En el medio, hay en juego mucha gente.

Nos estamos perdiendo las últimas sonrisas de nuestros abuelos. Están viviendo solos y con miedo los últimos días de su vida.

La ciencia me ha defraudado. La investigación debería hacerse para salvar vidas, para el bien común, para solucionar problemas, para que la gente sea feliz. Ha quedado en evidencia que no es así. Es otro vil negocio. ¿Por qué lo permitimos? ¿De quién depende que sea así?

Lo más importante de investigar es la extensión. Es el mayor propósito.

Venimos a este mundo a ser felices. Estudiamos para trabajar en lo que amamos, para solucionar problemas, hacer algo por la sociedad, que contribuyó a educarnos gratuitamente.

¿En qué momento nos volvemos tan mezquinos e individualistas?

Venimos de diferentes orígenes, diferentes formas de pensar y de ver el mundo, pero todos los seres humanos tenemos en común la capacidad de pensar y de razonar. Lamentablemente, muchos problemas actuales (el hambre, las adicciones, las sectas) nos quitan lo más preciado que tenemos, y están haciendo mucho daño a la juventud.

Este es nuestro momento, el momento que nos toca vivir en este mundo. Creo que estamos desperdiciando la alegría y la fuerza que los seres humanos tenemos, para multiplicarla por el bien de todos.

¿Qué podemos hacer?

Creo que primero, debemos expresarnos. No naturalizar lo que está mal. No dejar que gane la desidia. Hay personas que están dispuestas a escuchar. Y a ayudar. Eso es lo que estoy haciendo.

Después, organizarnos los que tenemos ganas, desde nuestros pequeños lugares, adonde nos toca vivir, adonde desarrollamos nuestra vida y nuestro trabajo, para luchar por las buenas causas. Desde la cultura, la ciencia, la docencia, el estudio, el oficio, la profesión, el trabajo informal o formal, las manualidades, las artesanías, los medios de comunicación. Con responsabilidad y respeto. Para llegar a cada lugar del barrio, del vecindario, de cada pueblo o cada ciudad. Quizás podamos llegar a mucha gente que quiere aprovechar su tiempo en esta vida, para pensar un poquito más allá de sí mismos. Ojalá nos despertemos y pensemos juntos!

P/D. Quiero agradecer a mi amiga Rocío Marini porque me ayudó a escribir esta carta.