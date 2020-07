https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

José C. Paz

Narcotráfico: investigarán al intendente Mario Ishii por encubrimiento

El intendente de José C. Paz fue filmado mientras reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en el municipio y ahora una fiscalía de San Martín le abrió una causa penal

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, será investigado por el delito de “encubrimiento” luego de que se diera a conocer un video en el admitió proteger a empleados de salud que aparentemente venden droga. Según confirmaron fuentes judiciales, la causa penal estará a cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín. Tenés que leer Dossier de Mario Ishii: el intendente que dijo que cubre a los que "venden falopa en ambulancia" “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, se le escucha decir a Ishii en la polémica filmación. Por lo pronto, al jefe municipal se le notificará el lunes próximo que se le abrió una causa por ese delito y que deberá concurrir a la sede judicial. En medio de la pandemia del coronavirus, Ishii fue filmado mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados y que reclamaban mejores condiciones laborales. Tras el escándalo, el hombre más poderoso de José C. Paz hizo su descargo y explicó la situación. En diálogo con radio Mitre esta mañana, el funcionario aseguró que “sacaron esa frase de contexto” y que él “no estaba encubriendo” a los que venden droga en las ambulancias sino “cubriendo los puestos de trabajo”. Pocas horas después, sin embargo, se dio a conocer que el la UFI 9 de Delitos Complejos lo va a investigar y le abrió la causa penal por encubrimiento. “No protejo la venta de falopa. Yo les dije que salí a cubrir todas las irregularidades que hay en el área. Sacaron de contexto esa partecita. Intervengo en un montón de cosas (dentro del Municipio) y, como hay una pandemia, intervine el área de salud y me puse al frente de ella”, explicó.