Se trata del mediocampista Gabriel Florentín El primer jugador de la Liga Profesional contagiado de Covid es de Argentinos Jrs.

El mediocampista de Argentinos Juniors Gabriel Florentín fue diagnosticado con coronavirus luego de haberse sometido a un hisopado, aunque permanecía asintomático y aislado.



‘El jueves levanté fiebre y me hice el hisopado. El resultado estuvo hoy. Es mejor que me haya contagiado en cuarentena y no cuando volviéramos a entrenar‘, comentó el futbolista en diálogo con El Show de La Oral por Radio Rivadavia, que conduce Martín Perazzo.



Según confirmó el propio club de La Paternal, Florentín -de 21 años- tiene coronavirus, pero su estado no reviste gravedad, por lo que fue sometido al protocolo de aislamiento.



‘El jugador Gabriel Florentín ha dado positivo de COVID 19, es asintomático y está cumpliendo con el protocolo de aislamiento bajo la supervisión del cuerpo médico de nuestra institución. ¡Pronta recuperación, Gabriel!‘, publicó el ‘Bicho‘ desde sus redes sociales.



El propio mediocampista, quien vive con su novia y su suegra, indicó: ‘El médico del club está supervisando mi situación. Me pidió que me aísle y que trate de que mi familia se haga el análisis‘.



Florentín jugó ocho partido en la Primera División del conjunto de Boyacá y Juan Agustín García y con el positivo que registró es el primer jugador de la máxima categoría del fútbol argentino en contraer el virus.



El joven, según se indicó, está aislado en su casa de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, y si bien está asintomático, aguarda el alta médica para poder retomar sus actividades.



Este es el primer caso de un jugador de la Liga Profesional, dado que en Huracán había dado positivo Mariano Campodónico, ayudante de campo de Israel Damonte.



Lógicamente el contagio de Florentin se dio en el ámbito personal, dado que los clubes no realizan actividades desde marzo pasado, cuando el Gobierno nacional dispuso la cuarentena preventiva y obligatoria ante la pandemia de coronavirus.



Más allá de los casos de Florentin y Campodónico en Primera División, también hubo otros jugadores con coronavirus, pero en el Ascenso, como Agustín Cardozo de Tigre, Mariano Klaus de Sacachispas, Diego Dreer de Cambaceres y Matías Rodríguez de Brown de Adrogué.



En las divisiones juveniles de algunos clubes también hubo casos de coronavirus, como el del chico Thiago Taborda, futbolista de la Novena División de Racing.



En el fútbol femenino también se conocieron los positivos de Camila Godoy de la Reserva de River, Stephanie Rea, de Excursionistas, y Rocío Vázquez, de San Lorenzo.



Con información de NA