https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 26.07.2020 - Última actualización - 11:32

11:30

Prevaleció ante Chiefs y mantiene intacta la chance de pugnar por el título.

Se completó el capítulo siete Blues ganó con lo justo Prevaleció ante Chiefs y mantiene intacta la chance de pugnar por el título. Prevaleció ante Chiefs y mantiene intacta la chance de pugnar por el título.

Sin lugar a dudas, la séptima fecha del Super Rugby Aotearoa proyectó emociones por doquier para los miles de espectadores que estuvieron presentes en los estadios; como así también para los millones de personas que siguieron los dos partidos por televisión.

En la apertura, tras un excelente desarrollo, Hurricanes se dio el gusto de dejar sin invicto en el torneo a Crusaders, imponiéndose por 34 a 32, en impactante definición. Pero además, determinó que el campeón-defensor del formato original del certamen, cayera en Christchurch después de 36 presentaciones.

Pues bien, en el encuentro que este domingo completó la jornada, Blues superó a Chiefs por 21 a 17, tras una lucha intensa y sumamente equilibrada, que dejó abierta la chances del festejo final para ambos contendientes, hasta el mismísimo epílogo.

La franquicia de Auckland tuvo que luchar a destajo para imponerse ante su par de Hamilton, que más allá de no haber conseguido hasta ahora ningún triunfo, dio muestras claras de evolución.

La etapa inicial culminó 14 a 7 en favor de los anfitriones; mientras que en el complemento se extendió el equilibrio y el marcador quedó muy acotado, lo que incrementó las expectativas de todos.

Un dato para señalar, es que Beauden Barrett jugó por primera vez como apertura en su nuevo equipo y volvió a sentir la reprobación de los simpatizantes de Hurricanes, que no le perdonan haber cambiado de franquicia.

Obviamente, cuando el talentosísimo back vuelva a vestir la mítica camiseta negra con el Helecho de Plata sobre el corazón de los All Blacks, los silbidos se transformarán en unánimes aplausos y ovaciones.

Lógicamente, la inesperada caída de Crusaders y el nuevo triunfo de Blues, le otorga una atrayente dosis de suspenso a la definición de una de los certámenes que reemplaza al cancelado formato original de la competición organizada por Sanzaar.

* De este modo, las posiciones son encabezadas por Crusaders (+48), con 19 puntos; Blues (+16) suma 17; Hurricanes (-7) 16; Highlanders (-26) 10; mientras que Chiefs (-31) cierra con 5 unidades.

La octava jornada, prevista para el fin de semana veniero, se desarrollará del modo que se detalla a continuación.

El sábado 1 de agosto, a las 4.05 (hora de nuestro país), Chiefs recibirá a Crusaders; mientras que el domingo 2, a las 0.35, Highlanders hará lo propio con Blues.

El ejemplo de Adam Thomson

Al ingresar en el complemento en filas de Chiefs, en el partido ante Blues, Adam Thomson se transformó este domingo, a los 38 años, en uno de los escasos jugadores que alcanzaron los 100 partidos en el Super Rugby.

Pero el tercera línea, que integró el plantel de los All Blacks que se consagró campeón en la Rugby World Cup 2011, tiene motivos más que suficientes como para celebrar muchas cosas más.

Es que en 2017 fue hospitalizado en Tokio durante más de una semana, en medio de la esmerada atención de los facultativos que intentaban identificar la enfermedad que lo dejó incapacitado de movilizarse durante un tiempo.

Finalmente se diagnosticó discitis lumbar, una infección dolorosa de la columna vertebral y admitió que se enfrentó a una gran batalla para regresar a los campos de juego.

* “Había un pequeño mensaje en la parte posterior de mi cabeza que me decía a mí mismo que este no iba a ser el final de mi carrera, que me iba a retirar en mis propios términos. Nunca esperé volver a jugar en un Super Rugby, pero estoy muy agradecido de volver a jugar al rugby nuevamente”, declaró emocionado el destacado forward.

En España

En un paso más de su inequívoco afianzamiento, la Federación Española de Rugby acaba de reelegir a Alfonso Feijoo como presidente; a través de los comicios celebrados en la sede del Comité Olímpico Español, en el que superó a Juan Carlos Martín por 40 votos a 32. Feijoo, ex jugador, entrenador y head coach del Seleccionado de España en la Rugby World Cup 1999, se hizo cargo de la Federación en 2014, tras ser esta intervenida por el CSD a causa de la deuda generada durante el mandato de Javier González Cancho. Durante su primera gestión, logró equlibrar las finanzas federativas, sin ocasionar ningún perjuicio, por ejemplo, a los cada vez más competitivos representativos nacionales ibéricos.