https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 26.07.2020 - Última actualización - 11:45

11:43

El primer paso fueron las bajas de los que vencieron. El segundo, extender los contratos con los que vencían el 30 de junio de 2021. Ahora, hay que tratar de bajar los sueldos más altos.

“Pulga”, Brian, Viatri y Rafa García Los cuatro contratos que buscará reducir Vignatti El primer paso fueron las bajas de los que vencieron. El segundo, extender los contratos con los que vencían el 30 de junio de 2021. Ahora, hay que tratar de bajar los sueldos más altos. El primer paso fueron las bajas de los que vencieron. El segundo, extender los contratos con los que vencían el 30 de junio de 2021. Ahora, hay que tratar de bajar los sueldos más altos.

Se inicia una semana más de incertidumbre total para el fútbol argentino. En el Mundo Colón, a pesar que Eduardo Domínguez junto al profe Santella y la mayoría de los jugadores ya están en condiciones de entrenar, no hay luz verde para nada. Sólo para el entrenamiento individual, lo que depende del espacio físico de cada domicilio.

Ni bien se tengan precisiones de fechas, los jugadores importantes que están afuera volverán: el “Pulga” Rodríguez en Simoca, provincia de Tucumán; los uruguayos Leo Burián y Rafa García en Montevideo; Lucas Viatri en la provincia de Buenos Aires.

En medio de esta problemática, los dirigentes intentan avanzar lo más que puedan en armar el nuevo presupuesto, de la post-pandemia. El primer paso, la fase 1 del plan, buscó que que los futbolistas que se fueran (Da Luz, Schmidt, Estigarribia, Celis, Esparza, Gastón Díaz, Zuqui), aceptaran algunas reducciones, cobran la deuda y firmaran la baja del contrato. Como ya se dijo, el único que no llegó a un acuerdo fue el “Pelado” Matías Fritzler.

Ahora bien, la fase “2”, por llamarla de alguna manera pasaba por poder “blindar” los contratos juveniles, extender el vínculo —van casi todos hasta el mes de diciembre de 2022— y asegurar el patrimonio. Los futbolistas Tomás Chancalay, Tomás Sandoval, Santiago Pierotti y Brian Farioli, además de Facundo Garcés, están en ese listado que sólo “deben firmar”. Es que, en esos cinco casos, los acuerdos de palabra ya están arriba de la mesa.

Ahora, la fase 3 que tiene ideado el presidente José Vignatti no es nada que sorprenda, porque además fue el mismo pope máximo sabalero el que lo anunció públicamente: buscar la reducción de los contratos que están vigentes.

Una vez que físicamente los futbolistas puedan estar en Santa Fe, el primer “corte” en la ronda de negociaciones, incluye cuatro nombres: el “Pulga” Luis Miguel Rodríguez, Brian Fernández, Lucas Viatri y el zaguero uruguayo Rafa García.

Para muchos, este trébol de cuatro contratos se caía de maduro:

— 1) Cuando fichó al “Pulga” Rodríguez, ídolo de Atlético Tucumán, Colón metió el bombazo más ruidoso de ese mercado de pases.

— 2) Cuando decidió darse el gusto de Brian Fernández, el jugador-hincha, estaba comprando al quinto goleador argentino en el mundo (venía de la MLS).

— 3) Finalmente, los casos de Lucas Viatri y Rafa García, llegaron como consecuencia de la desesperación en el último mercado por el tema del descenso. Venían con salarios “casi dolarizados”.

Este será el gran desafío de José Vignatti apuntando al nuevo Colón: “bajar” los salarios más altos del “viejo” plantel y empezar a armar el “otro” presupuesto, el que venga post-coronavirus.

En estos cuatro casos, incluso, Colón está dispuesto a escuchar ofertas para encontrar una salida en común con los representantes de los futbolistas. De todos ellos, por cuestiones obvias, lo más complicado es lo de Brian Fernández, porque el “38” viene sin rodaje futbolero ni continuidad en los últimos tiempos. Si queda, es el gran exámen paralelo para Eduardo Domínguez como entrenador.

Arreglar las deudas de los que se fueron fue la fase 1. Arreglar los contratos de los jugadores del club que estaban con vencimientos cortos fue la fase 2. Finalmente, la fase 3 es ir por la poda y quita de los contratos vigentes más importantes; después le tocará al resto.

Tanto Cristian Bragarnik (agente de Brian Fernández) como Roberto San Juan (represenante del “Pulga” Rodríguez) están expectantes de lo que será el mano a mano de Vignatti con los dos jugadores-franquicia.

Al nacido en Simoca (allá PR7...acá PR10) le queda un año más de contrato en Santa Fe: antes de la pandemia había dicho que quería quedarse a cumplirlo en Colón sin escuchar ofertas. Al goleador nacido en la “República de Yapeyú” le queda mucho más tiempo de vínculo, pero como lo dijo el mismo Bragarnik, “su lucha es día a día”.

Sigue



Leonardo Burián anticipó desde Uruguay que continuará en Colón y cumplirá el año de contrato que le resta. Se lo espera en los próximos días y así se disipan los rumores que daban cuenta de la posibilidad de que se rompa su vínculo vigente con el club.



El pibito Moschión se ilusiona

Tomás Moschión, juvenil sabalero, habló con Radio Eme Deportivo y arrancó explicando est tiempo de pandemia: “Por el momento pasa rápido el tiempo, siempre hay algo para hacer, así que la estoy llevando bien. Extraño mucho los entrenamientos, el día a día, Facundo Centurión, Eric Meza, Román Barreto y Juan Cruz Zurbriggen, son los que habitualmente compartimos mate. También extraño los partidos”.

“Nací en Coronda en el año 2000. Juego en Colón desde los nueve años, juego de volante central hoy en día. Comencé jugando de delantero hasta que me bajaron al mediocampo, jugué de volante por las bandas hasta terminar de 5. El fútbol ocupa mi vida, es a lo que me quiero dedicar y es mucho para mí”, expresó Moschión.

“Tuve partidos que jugué hasta de defensor central. A mí me gusta jugar suelto pero el técnico, Pablo Bonaveri, me pide que ayude a los defensores”, explicó acerca de lo que le pide el DT de Reserva.

A su vez, Moschión contó cómo fue su paso por la Selección Argentina: “Fue algo increíble, estuve con Braian Galván. Además entrenamos con jugadores como Fausto Vera, Agustín Almendra, Marcelo Weigandt, Benjamín Garré, Facundo Colidio”.

Finalmente, el pibe se refirió al regreso del DT a Colón y dijo: “Me pone contento que vuelva Eduardo Domínguez, me conoce y me tuvo en cuenta. No tuve la suerte de que me tengan en cuenta los entrenadores anteriores. Tuve altibajos como tiene cualquiera, lo que quiero es ser regular con un nivel alto”.