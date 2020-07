https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Femicidio en el sur provincial "No se olviden de Julieta": el pedido de la madre de la joven asesinada en Berabevú

Luego de la marcha en Berabevú para pedir justicia por el femicidio de Julieta del Pino, su madre agradeció el apoyo de la comunidad y pidió: "No se olviden de Julieta".

Visiblemente conmocionada y acompañada de su familia, la mujer expresó: "Nunca pensé que el pueblo se iba a unir así, se los agradezco de corazón. Necesito que no me abandonen, que me ayuden a seguir pidiendo justicia porque mi Julieta puede ser cualquier Julieta de ustedes".

En ese sentido, lamentó que la localidad dejó de ser lo que era. "Todos confiábamos en todos, eramos amigos y ahora sabemos que no es así: cualquiera nos puede arrebatar en tres cuadras a nuestra hija", manifestó.

"Que sea la primera y la última, por favor", pidió y agregó: "Si hay más cómplices que aparezcan, que se haga justicia".

La joven de 19 años que fue hallada enterrada en el patio de un hombre, con quien habría mantenido una relación sentimental, que está detenido como principal sospechoso.