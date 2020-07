https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 26.07.2020 - Última actualización - 15:29

15:27

La agrupación que lidera Marcelo Martín armó en estos tiempos particulares que se viven, una charla con Carlos y Martín Mazzoni, padre e hijo, que son una parte muy importante de la historia de Unión.

Fueron reconocidos por Tate campeón Los Mazzoni, bien tatengues La agrupación que lidera Marcelo Martín armó en estos tiempos particulares que se viven, una charla con Carlos y Martín Mazzoni, padre e hijo, que son una parte muy importante de la historia de Unión. La agrupación que lidera Marcelo Martín armó en estos tiempos particulares que se viven, una charla con Carlos y Martín Mazzoni, padre e hijo, que son una parte muy importante de la historia de Unión.

En una linda charla que llevaron adelante integrantes de Tate Campeón, Carlos Santos Mazzoni y su hijo Martín recordaron hitos fundamentales de la vida deportiva de Unión que los tuvieron a ambos como protagonistas directos, como fueron el subcampeonato de 1979 y el ascenso de 1996.

Carlos Mazzoni, en la charla con Marcelo Martín y Marcelo Gorosito, recordó su llegada al club: “Santa Clara de Buena Vista es mi pueblo y un día fue la famosa FAU llevando un equipo a jugar un partido y nosotros armamos un equipo en el pueblo. Le ganamos 3 a 1 a ese equipo de la Federación de Agrupaciones Unionistas y yo hice los tres goles, jugaba de 9 en esa época. Así que un par de meses después, mi papá me saca una siesta de la escuela, porque él quería que alguno de la familia llegara a jugar al fútbol y nos vinimos. Hice varias pruebas en Unión con Irineo Barrios, el Pato Rossi y al otro año me radiqué en Santa Fe con 15 años y así empecé. Coco Martínez y un señor de apellido Dutto fueron los de la FAU que me trajeron”, dijo Mazzoni padre en la charla con Marcelo Martín, quien en sus inicios perteneció a la FAU.

“Yo tuve una lesión en cancha de Newell’s jugando contra Temperley, me tiré a los pies de Patti y me lesioné, así que me tocó quedar afuera en los últimos partidos del ascenso del 74. En el 75 jugué en tercera, pero el del 79 fue el mejor equipo. Me acuerdo que cuando vino Mario Alberto me querían dar como parte de pago, yo no quise, no jugaba y me quedé a pelearla. Y Mario, un fenómeno, jugó mucho de volante”, señaló. Después, Carlos se fue a jugar a México y finalizó su carrera jugando algunos partidos en Atlético de Rafaela. “Estaba en la Liga, pero lo dirigía Volken, pero ya no era para mí”, señaló.

Por su parte, su hijo Martín, pieza clave en ese ascenso del 96, tuvo la mala suerte de tres fracturas. “En una de esas, había estado muy cerca de ser transferido a Italia. Hice grandes esfuerzos por recuperarme, pero esas lesiones me marcaron”, señaló “Patita”, reconocido por Carlos Trullet como fundamental para lograr equilibrio en un mediocampo de mucha movilidad y buen fútbol.

El actual DT de La Salle dijo que “arranqué con Neato Grasso y Roberto Meza. Hice todas las inferiores en el club y fuimos varios los chicos que llegamos muy preparados a la primera”.