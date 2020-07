Con argentinos como protagonistas, el New York FC pasó a cuartos de final

New York FC se clasificó para los cuartos de final de la Major League Soccer (MLS) al superar a Toronto FC por 3 a 1 en la "burbuja" de Orlando, donde los delanteros argentinos Valentín Castellanos y Maximiliano Moralez anotaron el segundo y tercer tantos de su equipo, respectivamente.



Los neoyorquinos abrieron el marcador a los 4 minutos del primer tiempo por intermedio del paraguayo Jesús Medina, mientras que Castellanos logró el segundo tanto a los 9 del segundo tiempo, etapa en la que ingresó Moralez, que cerró la cuenta de su equipo a los 35. Restando cuatro para el epílogo descontó Patrick Mullins para los canadienses, que tuvieron como titular al argentino Pablo Piatti.

📽️ | Highlights from a complete #NYCFC performance in the Round of 16 at #MLSisBack



🍁 1-3 🗽 | #TORvNYC pic.twitter.com/5eg2JJh8oX