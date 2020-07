https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se pone a punto para la gira Dimitrov, tras superar el Covid-19: "El virus fue duro"

El tenista Grigor Dimitrov, quien diera positivo de coronavirus, continúa trabajando en recuperarse y ponerse a punto para el reinicio de los torneos oficiales, aunque señaló que "ahora mismo no estoy preparado para competir a un alto nivel".

El búlgaro contrajo el virus junto a Djokovic, Coric y Troicki, durante el Adria Tour, torneo que recibió fuertes críticas.

Dimitrov, quien ya ha dado negativo, remarcó “el virus fue duro para mí, así que me quedé en casa durante aproximadamente un mes. No fue divertido. No respiraba bien, no me sentía bien. Estaba cansado, no tenía gusto ni olfato".

El búlgaro, quien se ubicara en el puesto tres del ranking ATP, señaló a Tennis Majors "el movimiento está mejorando, todo lo demás va en la dirección correcta, pero aún no es fácil recuperarse. Un día me siento realmente bien y estoy fuera cuatro horas, pero de repente necesito desconectar completamente y echarme una siesta, o simplemente descansar. Tengo suerte de poder volver a jugar estos días".