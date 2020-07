La elasticidad de los clásicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Creado por Arthur Conan Doyle en 1887, el detective privado inglés se convirtió en el personaje de ficción con más adaptaciones en la pantalla. Ahora, su universo busca expandirse: está en preparación una ficción interpretada por Millie Bobby Brown que tendrá como protagonista a su hermana, Enola Holmes.

Hace poco más de dos años, con motivo del estreno de la película animada “Sherlock Gnomes”, repasábamos en un artículo publicado en El Litoral bajo el título “El detective que venció al olvido” algunas de las adaptaciones cinematográficas más logradas de las aventuras del famoso detective inglés creado por Arthur Conan Doyle en el siglo XIX. Allí decíamos, textualmente, que el perfil de este personaje “fue moldeado de mil maneras para posibilitar su aparición en films tan disímiles como “They Might Be Giants” (1971), donde un hombre se vuelve loco y se cree Holmes hasta la paródica “The Adventure of Sherlock Holmes’ Smarter Brother” (1975), en la cual Gene Wilder personifica a Sigerson Holmes, el hermano de Sherlock”.

La presencia en el cine del sabueso surgido en la neblinosa Londres de la etapa victoriana no se desvanece: a pesar de unos recientes inconvenientes legales, Netflix en sintonía con Legendary Pictures y PCMA Productions tiene en preparación “Enola Holmes”, que aborda la historia de la hermana menor de Sherlock, quien tras la desaparición de su madre, huye para convertirse también en investigadora privada.

Basada en la novela de Nancy Springer y dirigida por Harry Bradbeer (de amplia experiencia en el terreno de las series , donde desarrolló experiencias como “Ramy”, “Killing Eve”, “Fleabag” y “No Offence”), cuenta con las interpretaciones de Millie Bobby Brown (a quien vimos en la exitosa “Stranger Things”), Henry Cavill (conocido sobre todo por su labor en “El hombre de acero”) y Helena Bonham Carter, la creadora de múltiples personajes, que van desde la despiadada Bellatrix Lestrange de la saga de “Harry Potter” hasta la Reina Roja en la versión de Tim Burton de “Alicia en el país de las maravillas”, pasando por la bondadosa madre en “Charlie y la fábrica de chocolate”, también de Burton.

Joven, viejo y conflictuado

Es curioso (o no tanto) que dos personajes literarios surgidos prácticamente en la misma época sean en la actualidad los que más adaptaciones tuvieron en la pantalla grande. El primero, el mentado Holmes, creado en 1887.

El segundo (a muy poca distancia) Drácula, delineado por Bram Stoker en 1897 con inspiración en los mitos vampíricos provenientes desde épocas inmemoriales de la Humanidad. En el caso de Holmes, el dato sobresaliente es que tanto él como su fiel apóstol John Watson expandieron sus dominios muchísimo más allá de la mera traslación de sus aventuras literarias al cine (algo que, dicho sea de paso, se hizo muy bien en los años ‘40 con el actor Basil Rathbone, el mismo que casi se convierte en Reth Butler en “Lo que el viento se llevó”, hasta que el papel fue para Clark Gable).

En el caso de Holmes, lo que demuestran las más de 250 adaptaciones a la pantalla (grande y chica) es lo maleable que puede reultar un un clásico, en forma proporcional a su penetración en la cultura popular. En otras palabras, casi todo el mundo, haya leído o no los relatos originales de Conan Doyle, reconoce a Holmes en sus trazos fundamentales. Basta mostrar un lupa, una gorra de cazador y una pipa de madera para que hasta el espectador más desprevido haga la relación.

Lo cierto es que a Holmes lo vimos muy joven en “El secreto de la pirámide” (Young Sherlock Holmes, 1988) de Barry Levinson y muy viejo (con 93 años) en “Mr. Holmes” (2015) encarnado por Ian McKellen. También pudimos observarlo haciendo terapia con Sigmund Freud en “Elemental, doctor Freud” (1976) y de viaje en Venezuela en “Sherlock Holmes en Caracas” (1991) de Juan Fresán. Incluso, en una gloriosa comedia de 1988, como una mera creación del Dr. John Watson para narrar los resultados de sus propias investigaciones. Ahora, cuando Netflix logre avanzar en el desarrollo de “Enola Holmes”, podremos ver a su hermana en acción. Lo que garantiza que el personaje seguirá en vigencia.