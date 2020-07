https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Destacó una mejora en la forma en que el Estado compra alimentos Arroyo aseguró que "la situación social es crítica y estable"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró este lunes que "la situación social es crítica y estable" y destacó una mejora en la forma en que el Estado compra alimentos.



"Todas las semanas estamos comprando alimentos. Hay tres reglas nuevas: precios máximos, la plataforma ComprAR, donde participan más de 600 vendedores, y ahora empezamos con la descentralización, es decir, transferimos a los comedores y ellos mismos se encargan de la compra", explicó Arroyo.



"La situación social es crítica y estable. Hay mucho miedo a la circulación del virus. La semana pasada bajó un poco la cantidad de gente en los comedores. Hay menos gente cuando vuelven un poco las changas y cuando se acredita el saldo en la tarjeta alimentaria", subrayó.



Además manifestó que ya se está poniendo en marcha el Plan Potenciar Trabajo, que es una de las iniciativas del Gobierno para reactivar la economía en sectores informales y de bajos recursos.



"El plan Potenciar Trabajo es para los sectores productivos que van a demandar trabajo masivo: construcción, textil, cuidado, reciclado. Este plan vincula los planes sociales con el trabajo", afirmó en declaraciones al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos por la Rock and Pop.



Por último, se refirió a la polémica en torno a las declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien aseguró tener que cubrir a los empleados que venden "falopa en las ambulancias" municipales.



"El intendente Mario Ishii trabaja muy articuladamente con nosotros. Hay un municipio muy presente en José C. Paz", expresó, en tanto que agregó: "No tengo que opinar de esas cosas porque hay que estar en el momento y en el contexto. El árbol no tiene que tapar el bosque. Trato de no meterme en otros temas porque la situación social es muy crítica".

